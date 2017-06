A hétvégén időutazhatsz és ehhez elég Szegedre utazni

Hogy a nosztalgia mekkora üzlet, arra jó példa a hollywoodi filmgyártást megnézni napjainkban, a retróbiznisz kapcsán pedig elégséges kilátogatni egy falunapra. A Deju Vu Fesztivál szervezői viszont úgy találták, ha már ennyire nem ciki újracsomagolni a gagyit, és intézményesítetten egy helyre csábítják a 90-es évek Bravo Hits kazettáinak előadóit június 2. és 4. között. Ha túl fiatal vagy, esetleg már nem színezi opálosra a tekinteted a kamu-múltidézés, akkor itt egy kis tutorial a fesztivál 10 “legmenőbb” fellépőjéről:

Talán őket nem kell senkinek sem bemutatni, a Bravo Love Story elnevezésű, BRAVO Ifjúsági Magazinban futó, fotós képregények hatására “hatalmas népszerűséget” elérő Happy Gang megkerülhetetlen eleme a 90-es éveknek, ahol még menőnek számított a lírai dalokat rapbetétekkel feldobni, a kamuflázs fellépőnadrág és az ehhez hasonlatos szövegek:

Idén már csak Cory (Paréj Zoltán) és Vitamin (Móré András) lép fel, miután a korábbi tag, Mohaman (Moha, Meggyes Roland) márciusban elhunyt.

A zenekar szintén az éneklős-rappaleős együttesek közé tartozott, azzal a különbséggel, hogy külsőségekben nem a fentebbi “helyes(ke) pasik kamuérzelgősködnek”-receptet követte, hanem a “jócsajok ugrabugrálnak a creepy rappelő csávóval”-t.

Az UFO népszerűségét kicsit visszavetette, hogy 2012-ben Dr. Love kerítés és csalás gyanújával előzetes letartóztatásba került, helyette akkoriban Balogh Bálint reppelt a fellépéseken. 2014-ben aztán visszatért és újjászervezte az UFO együttest, UFO Update néven, s legutóbb Pixa tuningolta fel egyik leghíresebb nótájukat, a Napolajt. Meh:

A szinti-pop, a punk-rock és a techno furcsa káeurópai mixtúrája a Kerozin, amely a kezdeti sikertelenség után a Kismalaccal beletenyerelt valami olyanba, amit aztán a Da Da Da, a Durva didi, vagy a Hugacsaka követhetet, Arany Zsiráfot, meg ehhez hasonló patinás kilencvenes évekbeli díjakat elnyerve.

Jó pár évig parkolópályán voltak, de tavaly áprilisában újra felléptek a Scooter vendégeként a Budapest Parkban, azóta már remixalbumon gondolkodnak.

Csak azért nem lehet egyszámos előadóként tekinteni a franciás nevű, de valójában német eurodance pop duóra, a La Bouche-ra, mert a lentebb meghallgatható Be My Lover mellett még ott volt nekik a Sweet Dreams is (nem a Eurythmicses!), amivel évekig haknizhattak. Péntek este nálunk is:

A szegény ember Kozsója, Simon Cowell miután összerakta a Spice Girlst, úgy döntött megcsinálja a szegény ember Backstreet Boys-át, a Five-ot. A banda mérsékelten sikeres volt még a 2000-es évek elején is, manapság az öt tagból inkább már csak három koncertezik

Hogy mi a kilencvenes évek eurodance esszenciája Dj Bobón kívül? Hát a Culture Beat a Mr. Vain miatt:

A ghánai származású muzsikus az instrumentális rap nagykövete, összemashupolt két szinte összeilleszthetetlen műfajt: az operát és a rapet, létrehozva az euro-rap múfaját. Ha hallottad egy számát, mindegyiket ismered:

A Kozsó boszorkányműhelyéből kikerülő trió, Honey, Bee és Bedy mindössze két lemezt adott ki, 1997-ben és 1998-ban, de ez nem akadályozza őket azóta sem, hogy esküvőkön, vidéki eseményeken továbbra is haknizzanak. Nézzük legismertebb számukat (HAJAK!):

Ha volt szám, amit az ezredfordulón szarrá játszott a Danubius Rádió a Cant Fight The Moonlighton kívül, az kétségtelenül az AD Stúdió Páratlan párosa volt, bár legtöbben biztosan az Álmaimban Amerika kapcsán ismerik őket.

Nem kell kellemetlenül érezned magad, ha hirtelen nem ugrik be a német dance-formáció munkássága, a Hypnotic Tango a legelső és a legismertebb nótájuk, aminek nem különösebben bonyolult a dalszövege, a

Look on the floor and all is spinning around

Someone told me this was just a dance

And take a chance ain’t met before

Do you think I really have a chance?