Oké, hogy gyereknap, de hova vigyem a srácokat a hétvégén?

Gyereknap lesz vasárnap - közszolgálati jelleggel összeszedtük, hogy mivel lehet szórakoztatni az e hétvégén joggal vattacukor-hiperaktivitásban pörgő kicsiket.

Mozi

Ugyan kár lenne a napos órákat egy sötét moziteremben tölteni, de ha a gyerek ragaszkodik hozzá… elvégre ez az ő napja. A gyerekfilmes mezőnyben még műsoron van a Bébi úr egészen sok moziban országszerte (a Buda Bed Cinemában például szundíthatsz egyet, míg a gyerek nézi a filmet). Hasonlóképpen ha eddig kimradt, a gyereknap jó alkalom elcsípni A szépség és a szörnyeteg élőszereplős verzióját, bár ezt már csak a fővárosban vetítik néhány moziban.

A friss filmek közül az Egy ropi naplója című családi vígjáték és az új Karib-tenger kalózai-film, a Salazar bosszúja lehet aktuális a vegyesebb korosztályú gyerekes családoknak, a kicsiknek pedig a polipgyerekkel támadó Csápi, az óceán hőse és a Ricsi a gólya című animációs filmek. Igazi különleges program lehet a Sárkányvarázs című animációs film is, már csak azért is, mert ukrán gyártásban készült, vagy tudományosabb érdeklődésű srácoknak a Gemenc – Árterek világa című természetfilm, amelyen ráadásul valószínűleg a szülők sem zuhannak zsibbadt kómába.

Gyermeknap a Vasúttörténeti Parkban – május 27-28.

A szokott gyerekprogramok mellett lehet vagánykodni a különféle közlekedési eszközökön, fellép a Kolompos, a Fabula Babszínház, az Apacuka zenekar, a Kaláka és a Ghymes is. A szombat emellett közlekedésbiztonsági nap is lesz, melynek célja, hogy a gyerekek játékos formában megtanulják a gyalogos-, a vasúti-, és a kerékpáros közlekedés alapszabályait. 14 év alatt ingyenes, kivéve az interaktív programok.

2007 óta nagy sikerrel tartja meg az V. Kerületi Önkormányzat a Belvárosi Fesztivált, mely Magyarország egyik legnagyobb ingyenes fesztiválja. A Belváros szívében, három helyszínen, igazi nyárindító ingyenes programok várják a látogatókat, a vasárnapi gyereknapon pedig külön családi nap is lesz a Szabadság téren design vásárral, zenei játszóházzal, állatsimogatóval, kézműves foglalkozással, ugrálóvárral, arcfestéssel, szóval a szokásos kölökbulikkal, és hogy biztosan levezessék a cukorsokkot, délelőtt koncerteken is kiugrándozhatják magukat: Rutkai Bori és Szalóki Ági is fellép.

Természetes, hogy a város összes nagyobb zöld területén lesz valami buli a kicsiknek, így a Liget is tele lesz nekik szóló programokkal. A szervezőknek a kezdetektől célja volt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik is színvonalasan ünnepelhessék a gyereknapot, így ez a rendezvény is teljesen ingyenes. Műsort ad Gubás Gabi, az Aranyszamár Színház, Malek Andi és az eSzeMent MeseBand, a ByTheWay zenekar, Tabáni István, a Budapesti Operettszínház és a Magyar Állami Operaház művészei, a Kaláka együttes és még tucatnyi fellépő, de lesz Biztonságos Internet Sátor, tájfutás, lovasterápia és erősember bemutató is. A Nemzetek Utcája és a Nagykövetségek Színpada a multikultiból mutat egy szeletet, és az egészségtudatosság is képviselteti magát: lehet majd vért adni, és lesz nőgyógyászati tanácsadás és fogászati szűrés is.

Amellett, hogy itt is fellép egy rakás muzsikus, többek között Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Kovácsovics Fruzsina, az Apacuka, az Annimal Cannibals, terepasztal- és vasútmodell-bemutató is lesz, és természetesen lehet vonatozni is, a 14 év alattiak ezen a napon ingyen utazhatnak a Gyermekvasúton.

Cifra Palota XXL – Gyermeknap

A MüPa és környéke sem marad ki, az évadzáró mulatság mellett a komplexum minden zugában történik majd valami. A színpadon zenés, tánc- és meseelőadások lesznek, az előcsarnokban pedig zenei és kreatív foglalkozásokat, készségfejlesztő programokat tartanak majd, a rengeteg fellépő és program bővebben itt.

Ez az egyik legmenőbb program, amit gyereknapon csinálni lehet: az ország összes hivatásos tűzoltó-parancsnoksága, katasztrófavédelmi őrse, és egy halom, a kezdeményezéshez csatlakozott önkormányzati tűzoltó-parancsnoksága, önkéntes tűzoltó egyesülete megnyitja kapuját, hogy a “tűzoltó leszel és katona”-vonal kellő alátámasztást kapjon e jeles napon. Amellett, hogy meg lehet nézni, hogyan és mivel dolgoznak a tűzoltók, több próbariasztást is meg lehet majd nézni.

… és még sokan mások

A fentieken túl még egész seregnyi helyszínen lesznek gyereknapi programok koncertekkel, foglalkozásokkal, játékokkal, gyerekszínházzal és így tovább, a kérdés inkább csak az, melyik környéken szeretnénk eltölteni ezt a vattacukor illatú napot: gyereknapi hepening lesz a Várkert Bazárban, a Planetáriumban, a Ferencvárosi Művelődési Központban, a Római-parton partvédő piknik lesz a délutáni órákban, de az egész Andrássy út is a családoké lesz az Oktogontól a Kodály köröndig.

A vidéki nagyvárosok szintúgy kitesznek magukért, csak hogy az izgalmasabbakat említsük: Szentendre belvárosa vasárnapra Lurkróciává lényegül, és kismillió gyerekprogramot kínál, Szolnokon ezen a napon ingyen látogatható a Repülőmúzeum, ráadásul még kalandpálya, 4D mozi, szimulátorok és játszótér is lesz, sőt, többféle repülő járműbe be lehet majd ülni. Székesfehérváron a Hetedhét Játékfesztivál, Veszprémben a Kabóca Színház gyereknapi rendezvénye, Szekszárdon Háry János Mesefesztivál, Szegeden az Erzsébet Ligetben piknik várja a kicsiket, de igazából az összes megyeszékhelynek lesz monstre gyereknapi dzsemborija, tessék kimozdulni.