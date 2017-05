Magyarul is brutál A majmok bolygója 3 végső előzetese

Megérkezett a döbbenetesnek ígérkező trilógiazáró új trailerének szinkronizált változata.

A 2011-es A majmok bolygója: Lázadás és a 2014-es A majmok bolygója: Forradalom után idén nyáron fog a mozikba kerülni az alapjaiban újragondolt Majmok bolygója-franchise modern kori trilógiájának utolsó része: A majmok bolygója: Háború (War for the Planet of the Apes), amelynek egy héttel ezelőtt megérkezett a kegyetlen utolsó előzetese. Ezt immár magyar szinkronnal is végignézhetjük.

A harmadik részben a zseniális Andy Serkis által életre keltett Cézár vezette majmok kénytelenné válnak totális háborúba bocsátkozni az emberekkel, akiktől viszont az első ütközeteket követően súlyos veszteségeket szenvednek, ráadásul vezérük egy időre még fogságba is esik. Miután szemtől szemben nem tudják legyőzni a jobban felszerelt embereket és az őket irányító titokzatos, de kegyetlen ezredest (Woody Harrelson), kiszabadulását követően Cézár tervet eszel ki új nemezisének kiiktatására, hogy még azelőtt pontot tegyen a véres küzdelem végére, hogy az emberek felülkerekednének a majmokon.

Az említettek mellett Judy Greer, Steve Zahn, Ty Olsson és Max Lloyd-Jones játsszák a fontosabb mellékszereplőket az előző részt, vagyis a Forradalmat is jegyző Matt Reeves rendezésében készülő A majmok bolygója: Háborúban, amely július 14-én fog debütálni az amerikai mozikban.