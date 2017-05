Itt a vadiúj Trónok harca-trailer, és nem találunk szavakat

Ahogy közeleg a Trónok harca júliusi premierje, úgy csordogálnak egyre gyorsabban a rajongóhergelő kontentek, a minap kaptunk néhány új fotót sárkánnyal és néhány werkkel, de az utolsóelőtti évadára készülő sorozat már a folytatásra is melegíti a rajongókat, a spinoffok érkezése egyre biztosabb.

Vizelés közben akart haverkodni a Trónok harca színészével az időzítés nagymestere Pedig még csak nem is a legismertebb figurát alakítja. Az HBO szériájában Podrick Payne-t, Brienne szelíd természetű fegyverhordozóját játszó Daniel Portman és a kőkemény Yara Greyjoyt, a dicstelen sorsú Theon nővérét alakító Gemma Whelan Budapesten járt, és ha már itt voltak, meséltek arról, hogy mit jelent karrierjük kezdetén egy ekkora show-ban szerepet kapni, és hogy zaklatják-e már őket a Trónok harca-fanok. Videó.

Ám a legjobban mégis csak a trailerek ütnek, ahogy az előző is, úgy ez a mostani is egészen feltekerte a várakozásainkat. Nem lesz egy csipkés rózsaszín lányregény, az egyre biztosabb. Íme.

Tegnap egyébként érkezett egy vadiúj mozgó poszter is, valamint annak a fix változata – mindkettő az Éjkirállyal sokkol, ráadásul, ha figyelsz, a mozgó verzió pupillájában azt is láthatod, ki is van a jégkék manusz érdeklődésének középpontjában. Július 17-től az HBO-n lesz nemulass.