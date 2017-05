Meghalt Roger Moore

89 éves korában elhunyt Sir Roger Moore. A színész Svájcban halt meg, halálhírét a közösségi média felületein közölték, azt írják, egy rövid, de nehéz rákkal való küzdelem után halt meg.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 2017. május 23.