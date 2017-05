A kazah fővárosba belépni felér egy sci-fibe illő utazással

Az észak-koreai diktátorhoz hasonlóan erős személyi kultuszt kiépítő ország vezetője két évtized alatt a semmiből emelt új fővárost, ami leginkább egy fura időutazós film díszleteire hasonlít.

Észak-Koreáról, illetve a három generációnyi vezetőhöz kötődő személyi kultuszról, illetve az ország furcsaságairól nyilvánvalóan már mindenki hallott – korábban mi is számos alkalommal foglalkoztunk a témával –, azt azonban egy fokkal kevesen tudják, hogy a helyzet Kazahsztánban is ugyanabba az irányba tart: ma is az 1989-ban a Kazah Kommunista Párt vezetőjévé vált Nurszultan Nazarbajev gyakorolja a hatalmat. A Szovjetuniótól magát 1991-ben függetlenítő államban azóta komoly személyi kultusz alakult ki. A vezető cenzúrázza a sajtót, megjelentek a a statariális ítéletek, sorra tartóztatják le az ellenzéki erőket, Nazarbajev pedig minden lehetséges fronton igyekszik bebiztosítani a hatalmát (így Magyarországgal is szoros kapcsolatokat ápol) – az elnöki pozíció immár tetszőleges alkalommal megújítható, a választások eredményei pedig egyszerűen elképesztőek: a vezetőt 2015-ben a szavazatok 97,5 százalékával választották újra.

Az ország az elmúlt két évtizedben kezdte felfedezni és kiaknázni ásványkincs-, kőolaj- és földgázkészletét, a bevételek viszont nem a teljes népesség életszínvonalát növekedését, hanem a Nazarbajev család vagyonát gyarapítják, valamint a húsz évvel ezelőtt áthelyezett főváros, a panelrengetegből néhány év alatt futurisztikus csodává vált Asztana (ami karácsony óta kis híján már a vezető nevét viseli) látképét teszik még szokatlanabbá.

Most bemutatjuk a város legszokatlanabb épületeit.

A százöt méter magas, aranygömbbel megkoronázott kilátótorony, a Bayterek (magas nyárfa), a világhírű Sir Norman Foster 1997-es munkája, az új főváros szimbóluma

A kék és arany kupolával, valamint arany csúcsdísszel nyolcvan méteres magasságba nyújtózó Ak Orda elnöki palota (2004) – itt tölti a mindennapjait Nazarbajev

A sörösüvegekként is emlegetett két aranytorony 1998-ból

A Parlament épülete

A moszkvai Hét Nővér-felhőkarcolók formáját követő, harminckilenc emeletes Asztana Diadala, mely nem csak irodákat, illetve lakásokat, de egy hotelt is rejt

A két filmstúdiót, táncközpontot, két koncerttermet, egy könyvtárat, a Kazah Képzőművészeti Egyetem előadótermeit, valamint egy egész sornyi tárgyalót rejtő Kutyatál, avagy a Kreativitás Palotája

A hatvankét méter magas, Sir Norman Foster építészirodája által megálmodott, 2006-ban megnyitott Béke és Egyetértés piramisa

A 762 ezer tagot számláló – ez a teljes lakosság 5 százaléka! – kormánypárt, a Nur Otan központja

A repülő csészealjat imitáló Metropolitan cirkusz

Az állami tulajdonú olaj- és gáztársaság, a KazMunayGas központja

A legfényűzőbb lakóházsor, az Azúr Lakópark, 2011