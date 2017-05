Youtube-sztárok Budapesten: jön a Piano Guys

A különleges kvartett júniusban fog koncertet adni a Tüskecsarnokban.

Óriási show-t ígér a kortárs szórakoztatóipar egyik legkülönlegesebb produkciója, a The Piano Guys budapesti fellépése. A négytagú formáció június 7-én ad fergeteges hangulatú koncertet a Tüskecsarnokban.

A komolyzenét poppal és musicallel kereszteőlző kvartett a Utah állambeli St. George-ból indult világhódító útjára 2010-ben. A négyes tagjai – Jon Schmidt, Steven Sharp Nelson, Paul Anderson és Al van der Beek – Youtube-ra posztolt videóikkal váltak rövid idő alatt rendkívül népszerűvé, 2011 júniusában pedig már a Sony Music kínált számukra lemezszerződést. Azóta évente jelentetik meg újabb és újabb sikeres nagylemezeiket, miközben Youtube-videóik nézettsége már a milliárdot veri.

De hogy mitől is ennyire különlegesek és rendhagyóak? Nevével ellentétben a zenekar nem kizárólag zongoristák formációja: Jon Schmidt zongorázik, Nelson csellózik, ám a másik két tag, az ötletember-vizionárius, Paul Anderson és a stúdiózseni-ütőhangszeres, Al van der Beek is ugyanolyan fontosságú tagjai a csapatnak. Nevüket Anderson St. George-beli zongoraboltjától kölcsönözték, s maga az együttzenélés is onnan indult – eredetileg azért, hogy a közös muzsikálásokról készített, a Facebookra és a Youtube-ra posztolt videók feldobják a bolt forgalmát. Nos, állíthatjuk, a tevékenység elérte a célját, sőt, már elég korán jócskán túlmutatott azon. Nem is meglepő, hogy Anderson 2011-ben be is zárta ezt a bizonyos zongoraboltot, hogy 100 százalékosan a zenekarra koncentrálhasson.

A videók, a prezentáció, és a meglepetés-faktor a Piano Guys-jelenség és a siker igen fontos eleme:

Azt szeretnénk, hogy a nézőnek minden videónktól leessen az álla

– meséli Anderson. A Coldplay-féle Paradise átdolgozásában például egy 1000 láb magas sziklára vitték fel a zongorájukat, míg a What Makes You Beautiful című Onedirection-sláger átértelmezésében egy különleges zongorát láthatunk, amit egyszerre négyen szólaltatnak meg, nem a megszokott módon. Ami különleges zenei megoldásokat illeti, a Piano Guys zenéje azokban sem szűkölködik: a Code Name Vivaldi című dal a Bourne-rejtély filmzenéjének ismert motívumát keresztezi egy Vivaldi cselló-concerto motívumaival, a Titanium/Pavane című szám a klasszikus zeneszerző, Gabriel Fauré Pavane című darabját ötvözi a stadion techno-sztár, David Guetta Titanium című slágerével, míg a Beethoven’s 5 Secrets Beethoven legendás 5. szimfóniájának találkozása a OneRepublic Secrets című népszerű dalával.

Jó pár szülő használja arra a dalainkat, hogy megszerettesse gyerekeivel a klasszikus zenét, hogy megmutassa, mennyire szórakoztató a klasszikus zene, s, hogy kedvet csináljon számukra a hangszeres zenéhez.

– mondja Schmidt, míg Nelson szerint a Piano Guys dalai egyszerre adnak klasszikus ízt mai daloknak és mai csavart már jól ismert klasszikusoknak.

Extravagancia, izgalom, klasszikus értékek, különleges megoldások, szellemesség és hangszeres virtuozitás – a Piano Guys több generáció és több zenei világ felé nyitott különleges és exkluzív koncertprodukciója különleges élményt kínál a hazai közönség számára.

További információ az esemény Facebook-oldalán, jegyvásárlás pedig a Ticketpotal oldalán.

Forrás: Presscode