Megvan, hogy ki rendezi az új Sebhelyesarcút

Még februárban érkezett a (szomorú) hír, hogy 34 évvel a bemutatását követően készül A sebhelyesarcú feldolgozása, amelyet a négyszeres Oscar-díjas Ethan Coen és Joel Coen fog írni és producerálni.

Azóta megkezdődtek a produkció előkészületei és miután a Universal Pictures már jövőre be akarja mutatni a remake-et, időszerű volt, hogy megtalálják és megnevezzék a film rendezőjét. Erre eddig kellett várni, ugyanis a Variety értesülései szerint mostanra eldőlt, hogy utóbb az egyebek mellett

a Nehéz idők, Az utolsó műszak és a Harag című filmeket is jegyző David Ayer kapta a munkát.

Mint emlékezetes, a szenzációs előzetesei ellenére a mozikban tavaly csúfosan lebőgő Suicide Squad – Öngyilkos osztaggal kicsit melléfogott a korábban kiváló akcióthrillereket író és rendező Ayer, azonban a Scarface-remake éppen neki valónak tűnik, úgyhogy most itt a lehetőség, hogy újra bizonyítson.

A rendezője tehát már megvan, a főszereplőjét ugyanakkor még mindig keresik a feldolgozásnak, amely a Universal Pictures terve szerint 2018. augusztus 10-én fog debütálni az amerikai mozikban.

Az Oliver Stone forgatókönyvéből, Brian De Palma rendezésében és Al Pacino főszereplésével készült A sebhelyesarcú szintén a Universal égisze alatt készült és talán kevesen tudják, hogy már az is feldolgozás volt, hiszen az eredetit még 1932-ben mutatták be. Mindazonáltal De Palma filmje újkori klasszikussá vált, miközben világszerte 65,9 millió dollárt termelt és 1984-ben három Golden Globe-ra is jelölték.