Sci-fi akciófilmnek sem utolsó a Muse új klipje

A Dig Down című számhoz forgatott videó olyan, mintha a Kaptár-filmek ihlették volna.

A 2015-ös Drones óta nem jelentkezett új lemezzel, az arról származó és tavaly kislemezként kiadott Reapers óta pedig új számmal sem a MUSE, amely állítólag már dolgozik az új, nyolcadik stúdióalbumán. Feltehetően ezen fog helyet kapni a Dig Down című szám is, melynek most megjelent a hivatalos klipje.

A Muse korábbi dalaihoz képest elektronikusabb hangzású Dig Down videóját a kliprendező Lance Drake készítette és a Kaptár-filmeket idéző disztopikus filmben egy lányt követhetünk, aki megkísérel kijutni egy rejtélyes földalatti létesítményből. A főszereplőt az amputált lábú modell: Lauren Wasser alakítja.

Amikor írtam ezt a számot, az volt a célom, hogy ellensúlyozzam vele a mai világban domináló negativitást, és inspirációt, optimizmust, illetve reményt adjak az embereknek ahhoz, hogy küzdjenek azért, amiben hisznek.

– fogalmazott a Dig Down mondanivalójával kapcsolatban a Muse frontembere: Matt Bellamy.