Emma Stone feminista teniszezőként jelentkezik be a következő Oscarjáért

Kijött az első előzetes a Battle of the Sexes című filmhez, melyben Emma Stone és Steve Carell fogják feleleveníteni annak a két teniszezőnek a történetét, akik elérték, hogy a feminizmus és a nemi esélyegyenlőség kérdése bekerüljön a hétköznapi diskurzusba.

Az 1973-as év legmeghatározóbb teniszmérkőzése Billie Jean King és Bobby Riggs között zajlott. A Battle of the Sexes (Nemek harca) névvel illetett teniszmeccs a legnézettebb televíziós sportközvetítésnek számít, ami annak köszönhető, hogy nem is igazán a két ember harcáról, inkább két elv ütköztetéséről szólt. A szerencsejáték függő ex-bajnok Bobby Riggs hívta ki a világ első számú teniszezőjét, Billie Jean Kinget, aki nem csak a sporteredményeiről, de a feminista törekvéseiről is híres volt.

King szerepében a friss Oscar-díjas Emma Stone, Riggs szerepében pedig az Oscar-jelölt Steve Carell lesz látható. A rendezés nagyon ígéretes, Jonathan Daytonnak és Valerie Farisnek ez a harmadik közös filmjük, két indie-klasszikust, A család kicsi kincsét és a Fejben járó bűnt is nekik köszönhetünk. A forgatókönyvet Simon Beaufoy jegyzi, aki többek között a Gettómilliomost és a 127 órát is írta.

Carell kiválasztása a szerepre nem véletlen, hiszen a Hivatal című sorozat amerikai verziójával befutott színészt pont a Család kicsi kincsével fedezte fel drámai színészként a filmszakma. Azóta már a Foxcatcherben és a Nagy dobásban is bizonyította, hogy ért a valós személyek megformálásához, és bár alapvetően komikus színész, nem állnak tőle távol a drámai szerepek sem. Emma Stone idén megkapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat, és a köszönőbeszédében azt mondta, hogy sokat kell még tanulnia és a szobor csodálatos szimbólumként jelzi, hogy folytatnia kell ezt az utat. Úgy látszik komolyan gondolta a folyamatos fejlődést, hiszen első ránézésre a Battle of the Sexes minimum Oscar-jelölést fog hozni neki.

A film jó eséllyel nagyot fog szólni Trump Amerikájában, ugyanis hiába játszódik több mint 40 évvel ezelőtt a történet, a hímsoviniszta Riggs szájából elhangzó olyan mondatok, mint:

Ne értsenek félre, én imádom a nőket, a hálószobában és a konyhában is.

kezdenek újra aktuálissá válni. A Battle of the Sexest idén szeptemberben mutatják be az Egyesült Államokban.