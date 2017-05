A Szikla Michael Phelpst szívatja a Baywatch új reklámjában

Még egy hét sem telt el azóta, hogy kijött a Baywatch mozifilm nagyon beteg korhatáros előzetese, erre már itt is van az újabb promó, amely ugyan jóval rövidebb, de legalább annyira vicces, mint a trailer.

A reklámban az olimpiai bajnok Michael Phelps bukkan fel, aki azzal állít be Dwayne Johnsonhoz, hogy benne akar lenni a Baywatch-csapatban. Noha tisztában van vele, Phelps kicsoda és mit tud, A Szikla kijelenti, hogy a tagságot ki kell érdemelni, ezért különböző (mókás) teszteknek veti alá az úszót, akinek a “vizsga” során levegőt visszatartania, úszáselméletet tanulnia és kardszárnyú delfint lélegeztetnie is kell.

I had to put the GOAT @MichaelPhelps thru his TOUGHEST TEST EVER. He passed.

Congrats brotha. Welcome to the squad. #BAYWATCH MAY 25th🔥 pic.twitter.com/ElqwbP7415

— Dwayne Johnson (@TheRock) 2017. május 15.