Idén három olyan film is érkezik, amelynek regényeredetijét a horror-nagymester, Stephen King jegyzi. Júniusban A köd sorozatos feldolgozása, utána A sötét torony moziverziója, szeptemberben pedig az Az című bohócos-horror remake-je érkezik. Stephen King idén hetven éves és a mai napig ír, nem csoda, hisz első regény kéziratáért is rekordösszeget fizetett egy kiadó. Az alábbi videóban a számok mentén vizsgáljuk Stephen King életét. Videó.

