Zöld utat kapott az Amerikai istenek 2. évada

Pedig még csak két epizód ment le a regényadaptáció első szezonjából.

Előzetesen a tavasz sorozatszenzációjának ígérkezett, és az eddig lement két epizód alapján hozza is a vele szemben támasztott elvárásokat az Amerikai istenek (American Gods), amelyben szemlátomást nagyon bízik a Spartacust, a Fekete vitorlákat és az Ash vs Evil Deadet is jegyző Starz tévés hálózat, ugyanis már be is rendelték a második évadot.

Az Amerikai istenek adaptáció, az alapanyagot Neil Gaiman brit írónak köszönhetjük, aki újságíróként kezdte, azóta pedig a szakma minden szegletébe belekóstolt a képregényektől kezdve a költészeten és a forgatókönyveken át a különböző műfajú regényekig. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ír történeteket, legnépszerűbb művei a Tükör és füst (1998), a Csillagpor (1999), a Coraline (2002) és A temető könyve (2008). Az Amerikai istenek című regényét 2001-ben adták ki, amit aztán több médium is az év könyvének választott, ráadásul Hugo-, Nebula-, Locus- és Bram Stoker-díjjal is kitüntették.

Gaiman közel harminc nyelvre lefordított művében az istenek valóban léteznek és köztünk járnak, ugyanakkor emberfeletti hatalommal többé már nem rendelkeznek, miután a halandók hite a modern világban immár nem elég erős ahhoz, hogy táplálja őket. A történet főhőse Mike Ainsell, alias Árnyék (Ricky Whittle), aki hároméves börtönbüntetését letöltve szabadul. A kilátásai kellemesek, a felesége szép és hazavárja, a barátja edzőtermében munkát kaphat. Azonban felesége, Laura és Mike legjobb barátja pár nappal a szabadulása előtt autóbalesetben meghalnak. Árnyék elindul a temetésre, de útközben találkozik egy különös idegennel, a mában Mr. Szerda néven tengődő Odinnal (Ian McShane), aki a hozzá hasonlóan a feledés homályába hullt isteneket akarja összegyűjteni egy eljövendő túlvilági csatához, melynek tétje a régi és az új istenek (internet, televízió, hitelkártya) sorsa és a világ feletti uralom lesz.

A mitológiát a mában újraértelmező, fantasy elemekben is bővelkedő sorozatban a két főszereplő mellett Média (Gillian Anderson), Csernoborg (Peter Stormare), Laura Moon (Emily Browning), Mr. Nancy (Orlando Jones), Bilquis (Yetide Badaki), Őrült Sweeney (Pablo Schreiber), Műszaki srác (Bruce Langley), Mr. Világ (Crispin Glover) és Húsvét (Kristin Chenoweth) lesznek a legfontosabb mellékszereplők.