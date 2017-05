Zseniális lesz Anthony Hopkins a Transformers 5-ben

Legalábbis a produkcióból érkezett új és különös részlet alapján mindenképpen. Videó.

Az MTV Movie & TV Awards gálán debütált a Transformers: The Last Knight (Transformers: Az utolsó lovag) című ötödik óriásrobotos akciófilm legújabb kedvcsinálója, amely filmklip és teaser is egyben.

A közel másfél perces videóban a Transformers 5 szereplőgárdájának legnagyobb neve: Anthony Hopkins kerül a középpontba és első ízben láthatjuk őt a filmből, amint megérkezik hozzá a negyedik részből Cade Yeagerként visszatérő Mark Wahlberg. A két színész mellett természetesen több robot is felbukkan.

A Transformers 5 további szereplőit az új kedvcsinálóból kimaradó Isabela Moner és Laura Haddock, valamint a korábbi szerepében szintén visszatérő Josh Duhamel (Lennox ezredes), John Turturro (Simmons ügynök) és Stanley Tucci (Joshua Joyce) és Sophia Myles (Darcy Tirrel) fogják játszani.

Az immár hagyományos módon Michael Bay rendezésében készülő Transformers: Az utolsó lovag egy nappal az amerikai bemutató előtt: június 22-én fog megérkezni a magyar mozikba.