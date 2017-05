A Penge ezúttal a földönkívüliektől ment meg

Wesley Snipes a The Recall című moziban ezúttal nem vámpírokat, hanem ronda ufókat gyepál, kevésbé menő szerelésben, de ugyanolyan vagányan. A The Recall sztorija szerint ugyanis a földönkívüliek már megint épp az USA-t választják inváziójuk kezdő helyszínéül, telibe találva egy csapat fiatal víkendházas erdei buliját. Szerencsére a srácok pont összefutnak Wesley Snipesszal, azaz A Vadásszal, aki, mint kiderül, évek óta tud a próféciáról, miszerint földönkívüli támadás várható, s ennek megfelelően fel is készült a harmadik típusú találkozásra. A The Recall nagy eséllyel nem jut majd el a magyar mozikba, minthogy az Államokban is speciális forgalmazási rendben, először csak egy bizonyos mozihálózattal szövetkezve mutatják majd be, csak az után terjesztik ki széles körben, ráadásul a rendező Mauro Borrelli is inkább a filmek művészeti részlegében dolgozott eddig, mintsem direktorként. Kár érte, a magyar közönség imádná a klasszikus szörnyfilmes elemekkel turbózott sci-fi vonalat. Íme a trailer.

