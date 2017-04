Wes Anderson stop-motion moziját máris látni akarjuk

Wes Andersonnál senki sem jelenti be eredetibben a következő filmjét

Wes Anderson képzeletéből már eddig is rengeteg csoda hullott elénk, sőt, filmesek tucatjait ihlette meg, így ha olyan hír jön, hogy Anderson úr új mozit készít, arra azért felkapjuk a fejünket. A soron következő filmjéről már egy ideje tudunk, és a stop-motionben készült darabot máris várják a rajongók, ők kaptak most örömhírt: megvan a film premierdátuma. Az Isle of Dogs című, beszélő állatokról szóló filmje 2018. április 20-án érkezik majd.

A bejelentéssel együtt a legelső poszter is megérkezett, ami újabb lendületet adott a rajongásnak, a japán írásjelek természetesen nem véletlenek: a mozi Japánban játszódik majd, egy kisfiú keresi majd benne a kutyáját, és a szereplők között ott lesz Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Frances McDormand, Harvey Keitel, Liev Schreiber, Scarlett Johansson, Kunichi Nomura, Tilda Swinton, sőt Yoko Ono is.