Két hét alatt már több, mint negyvenezren látták a Brazilokat

Hatalmas népszerűségnek örvend a mozikban a fordulatokkal teli falubajnokság szóló vígjáték.

Április 6-án mutatták be a mozikban az M. Kiss Csaba és Rohonyi Gábor rendezésében készült Brazilok című filmet, amely iránt az érdeklődés máig töretlen: alig két hét leforgása alatt már közel 42 ezren látták.

A Brazilok egy kis faluban játszódik, ahol mindenki a focibajnokság lázában ég. Az új, fiatal plébános (Bánki Gergely) elintézi a polgármesternél (Fekete Ernő), hogy a romák focicsapata, a Brazilok is indulhasson a falubajnokságon. Az esélyes természetesen a helyi önkormányzat nagyvadjaiból álló társaság, élén a polgármester, aki nem tud hibázni, és helyettese (Schmied Zoltán), aki meg nem szeret. De a Brazilok csapata is minden áron nyerni akar, bár vezetőjük, a börtönből frissen szabadult, aranylábú rosszfiú (Nagy Dániel Viktor) eleinte nem lelkesedik a bajnokságért, szerinte a Braziloknak se felszerelése, se kitartása nincs a győzelemhez, míg öccse (Lakatos Erik), a 13 éves csupa tűz kissrác, a film főszereplője, mindent megtesz, hogy bekerüljön csapatba. Ráadásul a falusiakat teljesen felkavarja a hír, miszerint a győztes csapatot idén egy a faluból elszármazott, titokzatos milliomos meghívja magához Rióba, Brazíliába. A tétek megemelkednek, a falu felkavarodik, már a fiúk testvére, a gyönyörű Rozi (Farkas Franciska) is úgy érzi, hogy a győzelem az egyetlen lehetősége, hogy végre itt hagyhassa ezt a falut. A bajnokság elindul, a történések, indulatok, érzelmek megjósolhatatlan irányokat vesznek. Néhány nagy szerelem, még nagyobb tömegverekedés, váratlan házkutatás, rejtélyes rablóbanda, kigyulladó vasutas, az önmagát alakító Gáspár Laci, merdzsón érkező cigányvajda, és kiderül, ki és hova utazik végül.

A Brazilok faluja tulajdonképpen Magyarország kicsiben. Ami itt történik, az bárhol az országban megtörténhetne. Ám e film karakterei mind-mind szerethetőek, mindegy, hogy melyik oldalon állnak. A magyar hétköznapokban a pálya sokszor lejt, a Brazilok falubajnokságán viszont mindenkinek egyforma esélyei vannak. Az alkotók szándéka szerint a film hangulatát egyszerre jellemzi a szabad, képi és verbális humor és a személyes sorsokon átívelő, apró drámai helyzetekből felépített részletgazdagság.