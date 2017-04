A Gru 3-ban is a minyonok lesznek a legcukibb arcok

Ezt igazolják az animációs film legújabb kedvcsinálói. Videó.

2010-ben világszerte meghódította a mozikat a nagy hatalmú Universal Pictures és az animációs műfajban utazó Illumination Entertainment stúdiópáros szerelemgyereke: a Gru (Despicable Me) című animációs film, amelynek idén immár a harmadik része fog befutni a mozikba.

A Gru 3-hoz már decemberben és márciusban is érkezett egy-egy teljes előzetes, mígnem most egyszerre két félperces tévészpot jelent meg (itt és itt), melyekből a címszereplő és a váratlanul felbukkanó ikertesója közös pillanatai mellett a világszerte imádott minyonok jeleneteiből is ízelítőt kapunk.

Az animációs filmben z ismét Steve Carell hangján megszólaló Grunak létezik egy hedonista (és szőke!) ikertesója: Dru, akit ugyancsak Carell szólaltat meg és aki hősünkkel ellentétben nem hagyott fel a családi biznisszel, azaz a szupergonoszkodással, és miután megismerkednek, Dru ráveszi Grut, hogy közösen hajtsanak végre egy epikus bűncselekményt.

Az előző részekhez hasonlóan jópofának ígérkező Gru 3 június 29-én fog megérkezni a magyar mozikba.