Eldőlt, hogy ki írja és rendezi A galaxis őrzői 3-at

Nem nagy meglepetés, de a rajongók nyilván örülni fognak, amiért az illető bevállalta a harmadik részt.

Hivatalos: A galaxis őrzői is benne lesznek a Bosszúállók 3-ban

Még az első résznél is nagyobb királyság lesz A galaxis őrzői 2

Már csak kevesebb, mint két hónapot kell várni rá, ezért a közelmúltban magasabb fokozatba kapcsolt a Marvel promógépezete és elkezdte intenzíven népszerűsíteni A galaxis őrzői 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) című sci-fi kalandfilmet, amely a sokak kedvencévé vált 2014-es A galaxis őrzői folytatása lesz.

Az eddigi két részt forgatókönyvíróként, producerként és rendezőként jegyző James Gunnt már korábban is kérdezték a filmsorozat folytatásáról, illetve arról, hogy ő maga részt vesz-e majd a harmadik rész munkálataiban. A filmes egy márciusi interjúban aztán fel is fedte, hogy immár biztosan trilógiává bővül A galaxis őrzői-széria, azonban azt akkor még nem tudta megmondani, hogy vállalja-e a harmadik filmet. A minap azonban rászabadult a Facebook-ra és egy terjedelmes bekezdésben jelentette be a döntését:

Mielőtt még őszintén válaszolhattam volna (a harmadik filmmel kapcsolatos nagy kérdésre), rá kellett jönnöm, hogy mit is szeretnék kezdeni magammal a jövőben. Hollywoodban immár történelme van a vaktában összedobott befejezésű trilógiáknak, márpedig én nem szeretnék egyikévé válni azoknak, akik később úgy tesznek, mintha a borzalmas harmadik rész nem is létezne. Csakis a pénzért nem tudnám megcsinálni, éppúgy, ahogy nem tudnám megcsinálni csak azért sem, mert éppenséggel mások azt várják tőlem. Azért fogom megcsinálni, mert érzem, hogy erre van szükségem. Mindig is a szenvedély és a történetek, illetve a karakterek iránti szeretet alapján hoztam döntéseket a karrieremben, és ezen eztán sem akarok változtatni. Szóval igen: én fogom írni és rendezni A galaxis őrzői 3-at.

Mindeközben a közelgő A galaxis őrzői 2 (előzetes itt) sztorija még mindig ködös, az viszont már az előzetesekből lejött, hogy a filmben előkerül majd egy atombomba, amelynek felrobbantása, avagy fel nem robbantása komoly fejfájást fog okozni hőseinknek. A különc főhősök csapatát ismételten Űrlord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Mordály (a hangja ismét Bradley Cooper) és a kis Groot (őt megint Vin Diesel szólaltatja meg) alkotja, a mellékszereplők pedig közül Yondu (Michael Rooker) és Nebula (Karen Gillan) is visszatér a sequelben. Az új karaktereket pedig olyan nevek formálják meg, mint a kiváló Kurt Russell, továbbá Pom Klementieff, Elizabeth Debicki és Sylvester Stallone.

Az izgalmasnak és nagyon menőnek ígérkező A galaxis őrzői 2 május 4-én fog a hazai mozikba kerülni.