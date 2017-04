Mesteri lesz Robert De Niro a valaha élt legnagyobb pénzügyi csalóként

Ez a tanulsága a The Wizard of Lies új előzetesének, amelyben a színészlegenda a hírhedt Bernie Madoff szerepében alakít nagyot.

Még tavaly dőlt el, hogy a szerepválasztásait illetően évek óta egyre lejjebb csúszó Robert De Niro a mozivásznak helyett hamarosan a tévéképernyőkön javíthat, ugyanis ő kapta az Oscar-díjas Barry Levinson rendezésében készülő The Wizard of Lies (kb. A hazugságok varázslója) című tévéfilm főszerepét. A Bernie Madoff történetét feldolgozó produkcióhoz januárban aztán érkezett is egy ígéretes teaser trailer, amelyet követően a mostanára megjelent a lent látható teljes előzetes.

A The Wizard of Lies-ban a kétszeres Oscar-díjas De Niro alakítja a hírhedt üzletember Bernie Madoffot, aki saját bevallása szerint a ’90-es évek eleje óta egy piramisjátékra építette az általa vezetett befektetési alapot, amellyel nem kevesebb, mint 18 milliárd dollárt csalt ki a befektetőitől. A most 78 éves Madoff 2009-ben a bíróság előtt bűnösnek vallotta magát abban a 11 szövetségi bűncselekményben, amellyel vádolták, ezért utóbb a kiszabható legeslegnagyobb börtönbüntetésre: 150 év letöltendőre ítélték.

A roppant ígéretes tévéfilmben nem csak a Madoffra szinte megszólalásig hasonlító De Niro lesz az egyetlen nagyágyú, hiszen a mellékszereplők között a háromszoros Oscar-jelölt Michelle Pfeiffer is felfedezhető, míg a többieket Hank Azaria, Kristen Connolly, Alessandro Nivola és Lily Rabe játsszák.

A The Wizard of Lies valamikor május 20-án fog debütálni az HBO amerikai csatornáján.