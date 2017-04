Carrie Fisher nem szerepel a kilencedik Star Warsban

Az utolsó Jedikben láthatják még a nézők, de a következő epizódban már nem, erősítette meg a Lucasfilm elnöke, Kathleen Kennedy. Bár korábban a decemberben elhunyt színésznő testvére másképp nyilatkozott, Fisher Leia hercegnő szerepében csak a következő filmben tűnik fel.

– mondta Kennedy az ABC Newsnak.

EXCLUSIVE: Lucasfilm President Kathy Kennedy says Carrie Fisher will NOT be in @StarWars Episode 9 as General Leia. #SWCO #TheLastJedi pic.twitter.com/gxH80QteYb

— Good Morning America (@GMA) 14 April 2017