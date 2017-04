Nemhogy kaja nincs a hűtőben, hűtő sincs – de a tánc segít

A Step című Sundance-kedvenc filmben egy csapat lány a táncon keresztül igyekszik felküzdeni magát: ők akarnak lenni az elsők a családjukban, akik továbbtanulnak.

A testünkkel csinálunk zenét

– írja le az egyik lány, hogy miért szereti a szteppet. Na nem azt a fajta elegáns, visszafogott szteppet, amit az íreken keresztül a legtöbben ismernek: a film szereplői vad, hangos, őserőtől duzzadó formáját táncolják a táncnak. A Step című doku a Baltimore-i afroamerikai gimis tánccsapatról a Sundance-en aratott zajos sikert, a Fox Searchlight meg is vette, és most kihoztak hozzá egy trailert, ami után egyből néznéd is a filmet, de inkább nekiállnál táncolni magad is. A film az amerikai mozikban augusztus elején debütál majd, nálunk sajnos aligha mutatják be, ha mégis, arról mindenképp beszámolunk majd. Addig is itt a trailer.