Meghalt a Csillagközi romboló Apollo kapitánya

Richard Hatch 71 éves volt.

A rákkal vívott hosszas küzdelmet követően elhunyt Richard Hatch amerikai tévészínész, aki legismertebb szerepét, az 1978-79 között futott Csillagközi romboló című sci-fi sorozatban játszotta, melyben ő volt a címben nevezett csatahajó vadászpilótáinak parancsnoka, Apollo kapitány. Az alakításáért 1979-ben Arany Glóbuszra is jelölték.

Teljes nevén Richard Lawrence Hatch 1945-ben született a kaliforniai Santa Monicában és színészkedni az 1970-es évek elején kezdett. Az évtizedek során több, mint 100 tévés produkcióban játszott, melyek többek között a San Francisco utcáin, a Gyilkos sorok, a Dinasztia, a Szerelemhajó, a MacGyver, a Hotel, a Santa Barbara, a Baywatch, a Who the Frak, a The Guild és a The Silicon Assassin Project című sorozatok voltak.

Hatch az amerikai Syfy csatorna által 2004-2009 között egy teljesen újragondolt széria formájában feldolgozott új Csillagközi rombolóban is feltűnt, jóllehet már nem Apollo, hanem egy Tom Zarek nevű ellentmondásos figura szerepében.