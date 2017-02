Beyonce terhessége a Grammy-gálának is bekavar

Beyoncé akkor is keres 1 millió dollárt, ha lemondja a koncertjét

Már tartanak a próbák a vasárnapi Grammy-díjátadóra, ahol – a most már mindenki tudja – terhes Beyoncé is fellép majd. A TMZ viszont úgy tudja, a díva, aki ikreket vár,

nehezebben, lassabban tud már csak mozogni a nagy pocakja miatt,

így folyamatosan változtatni kell a programon miatta. Állítólag egy óriási kivetítő segítségével próbálják visszaadni azt a mozgalmasságot, amit Beyoncé – aki az idei Grammy legtöbb díjra jelölt előadója – a színpadon már nem tud előadni.

Azt is beszélik, hogy show-ján több meglepetésvendég is megjelenik majd, ami azért sokat dobhat még a produkción. Mindenesetre a Grammy után már biztosan könnyebb lesz találgatni, vajon ad-e majd koncertet az énekesnő az áprilisi Coachellán, amiért egyébként akkor is egymillió dollárt kap, ha lemondja a fellépést.