Rozsomák klasszikus sárga-barna ruhája is előkerülhet a Loganben

Magyarul is irtó kemény a Logan új előzetese

Mivel közeleg a Logan premierje, néhány információ már biztos Farkas utolsó kalandjáról. Például az, hogy Logan utolsó kalandja az X-23 kódnevű klónja örül fog forogni, aki egy Laura Kinney nevű kislány (az első mozifilmjében játszó, 12 éves Dafne Keen) és akit hősünk a rá vadászó fegyveresektől igyekszik majd megvédelmezni, miközben a csöppség szemlátomást veszélyesebb bestia lesz még a sokat látott Farkasnál is. A produkcióban a nemcsak megöregedett, de meg is keseredett antihőst utoljára eljátszó Hugh Jackman, illetve az X Professzort is feltehetően utoljára megformáló Sir Patrick Stewart mellett a mozi mechanikus kezű gonoszát, Donald Pierce-t alakító Boyd Holbrook, továbbá Stephen Merchant és az ex-vészhelyzetes Eriq La Salle fogják játszani a mellékszereplőket.

Ami viszont talány, hogy Hugh Jackman magára ölti-e a magyar képregényes keresztségben (sokkal menőbb) Roszomák nevet viselő karakter klasszikus sárga-barna szerelését. Az előző epizód végén Farkas a stáblista utáni jelentben kapta meg egy bőröndben, de az új részben nehéz elképzelni, hogy a sötét tónusú, R-besorolású harmadik mutánskalandban bőrszerkóban parádézna, hiszen ellenfelei pontosan tisztában vannak kilétével.

Hogy még bizonytalanabbak legyünk, Hugh Jackman egy elég rossz minőségű képet posztolt Twitterén, amelynek kísérőszövegeként a „THE ORIGINAL”-t („az eredeti”) mellékelte. Legkésőbb március 3-án, a film premierjére kiderül, bár az a legvalószínűbb, hogy egy flashbackben láthatjuk a kosztümöt (meg képregényben is, ahogy a fentebbi trailerben is látszik 0.37-től).