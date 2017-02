Samara sem tudta legyőzni az őrült James McAvoyt

Amerikában maradt a bevételi toplista élén a Széttörve, amelynek a hétvégén az új Kör-horror volt a legnagyobb kihívója.

M. Night Shyamalan Széttörve című pszichothrillere immár harmadik hete vezeti az észak-amerikai kasszasikerlistát, miután a hétvégén 14,6 millió dollár értékben váltottak jegyet rá jegyet a mozilátogatók. Az éjjel rendezett Super Bowl miatt hagyományosan gyenge bevételt hozó weekenden a 13 millióval debütáló Körök című horror futott be másodiknak, míg a dobogó legalsó fokára a legutóbb ezüstérmes Egy kutya négy élete című (és az állatkínzási botránya miatt meghurcolt) családi film mászott vissza, 10,8 milliót termelve.

A box office lista középmezőnyében nem történt túl sok változás, ellenben az utolsó két helyen új produkciókat fedezhetünk fel, miután a hat Oscar-díjra jelölt Oroszlán 4 millióval feljött nyolcadiknak, a Körökhöz hasonlóan pénteken bemutatott The Space Between Us című sci-fi (előzetes itt) pedig 3,8 millióval kilencedikként zárt. A hétvége legnagyobb vesztese egyébként a Vin Diesel nevével fémjelzett xXx: Újra akcióban lett, ugyanis 3,7 milliót kuporgatva a hatodik pozícióból volt kénytelen hátra sorolni utolsónak.

A hétvégi USA TOP 10 (február 3. – február 5.):

1. Széttörve – Hétvégi bevétel: $14,6m. Összbevétel: $98,7m. Gyártási költség: $10m.

2. Körök – Hétvégi bevétel: $13,0m. Összbevétel: $13,0m. Gyártási költség: $25m.

3. Egy kutya négy élete – Hétvégi bevétel: $10,8m. Összbevétel: $32,9m. Gyártási költség: $22m.

4. A számolás joga – Hétvégi bevétel: $10,1m. Összbevétel: $119,4m. Gyártási költség: $25m.

5. Kaliforniai álom – Hétvégi bevétel: $7,4m. Összbevétel: $118,3m. Gyártási költség: $30m.

6. A Kaptár: Utolsó fejezet – Hétvégi bevétel: $4,5m. Összbevétel: $21,8m. Gyártási költség: $40m.

7. Énekelj! – Hétvégi bevétel: $4,1m. Összbevétel: $262,9m. Gyártási költség: $75m.

8. Oroszlán – Hétvégi bevétel: $4,0m. Összbevétel: $24,7m. Gyártási költség: $12m.

9. The Space Between Us – Hétvégi bevétel: $3,8m. Összbevétel: $3,8m. Gyártási költség: $30m.

10. xXx: Újra akcióban – Hétvégi bevétel: $3,7m. Összbevétel: $40,0m. Gyártási költség: $85m.

