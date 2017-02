Fejbe lövik, de feltámad és agyonver mindenkit

A brutálisnak ígérkező Headshot című akciófilm főhőse, akit korunk egyik legügyesebb színész-kaszkadőre alakít. Trailer.

Még az első résznél is keményebb lesz a John Wick 2

Még be sem mutatták, de már meg is van az első számú kihívója a Keanu Reeves főszereplésével közelgő John Wick: 2. fejezetnek az év legbrutálisabb akciómozija címért folytatott versenyfutásban, ugyanis megjelent a Headshot (Fejlövés) című indonéziai alkotás posztere és előzetese, amely egy bitang látványos és kegyetlen produkciót ígér.

Azoknak, akik látták a sokat méltatott Rajtaütés-filmeket (The Raid, The Raid 2: Berandal), nem kell bemutatnom Iko Uwaist, aki a Gareth Evans írta és rendezte produkciókkal nemcsak az indonéziai filmgyártásban tette le a névjegyét, de azt is bebizonyította, hogy a verekedős-lövöldözős műfaj szempontjából hatalmas potenciál rejlik az ázsiai országban.

Az idén tavasszal mozikba kerül Headshot készítői között ugyan keresve sem találjuk Evanst, de a főszereplőt ebben is Uwais játssza, aki már a lenti trailerben is demonstrálja, hogy filmes bunyókban manapság ő az egyik legjobb a világon. A nem éppen bonyolult cselekményű Headshotban egy titokzatos arcot alakít, akit ugyan már a film elején fejbe lőnek, de nem hal meg és habár sokáig nem emlékszik semmire, végül visszatérnek az emlékei és rájön, hogy kiket kell péppé verni ahhoz, hogy kiegyenlítse a számlát.

Az egyszerűnek, de egyszersmind dinamikusnak és ütősnek tűnő Headshot bizonyos Timo Tjahjanto forgatókönyvéből az ő társrendezője, Kimo Stamboel vezényletével készült.

A filmet Indonéziában és néhány filmfesztiválon már bemutatták, azonban nemzetközi forgalmazásba csak idén fog kerülni, melynek keretében először a brit és az amerikai mozik tűzik majd műsorukra, március 3-tól. Hazai bemutatóról egyelőre nincs információ.