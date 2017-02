A Depeche Mode felteszi a kérdést, amitől nem fogod magad jól érezni

Kis hazánk máig a Depeche Mode-rajongás egyik legszolidabb bástyája, annyit mondok, a májusi Groupama arénás koncertjükre például már egy szál jegy sincs, nemhogy most, már két hónapja sem volt, pedig csak október végén kezdődött az árusítás. Most már csak az apróhirdetési oldalakon felbukkanó feláras, vagy a kétes érvényességű jegyüzéreknél kapható példányokban reménykedhet, aki szeretné élőben látni Dave Gahant és Martin Gore-t (Andy Fletcher is jön, nyugi, de valljuk be, ő annyira nem érdekel senkit.) A Spirit című új stúdióalbum addigra természetesen megérkezik, nem is nagyon sokára, március 17-én, és az album előrendelését ma nyitották meg, mégpedig az album első single-jének bemutatásával. Íme a Where’s the Revolution?

Erősen politikus, hogy finoman fogalmazzak. Azt mondja:

Ki hozza döntéseidet? Te vagy a vallásod? A kormányod? Az országod? Ti patrióta drogosok

Aztán kapunk még néhány indokot arra, hogy miért is kellene itt felforgatni mindent, de villámgyorsan. Oké, én vállaltan elvetemült rajongója vagyok mindennek, amit Martin Gore papírra vet, de azért ez a nóta a maga erőszakos egyszerűségében mégis közvetít valamit abból az elemi dühből, ami a gondolkodó emberben fel-felcsap a közélet alakulását látva – hogy aztán szépen megnyugodjunk valami sorozatepizódon, ilyen ez a kanapéforradalmár nemzedék. A kérdés tehát adott: hol van a forradalom?

A nóta alatt persze már nyekeregnek a széplelkek, hogy jujj, a Depeche Mode politizál – ők azt felejtik el, hogy ezt nem először teszi, már első albumaikon is feltűntek erősen kritikus hangvételű nóták, a ’82-es The Sun and the Rainfall, a ’84-es People are People, vagy a ’86-os New Dress, szóval nemhogy nem új irány ez, éppen hogy visszatérés a gyökerekhez. Hallgatni fenn, megvásárolni itt lehet, a teljes dalszöveg pedig íme.

You’ve been kept down

You’ve been pushed ’round

You’ve been lied to

You’ve been fed truths

Who’s making your decisions

You or your religion

Your government, your countries

You patriotic junkies

Where’s the revolution

Come on people

You’re letting me down

Where’s the revolution

Come on people

You’re letting me down

You’ve been pissed on

For too long

Your rights abused

Your views refused

They manipulate and threaten

With terror as a weapon

Scare you till you’re stupefied

Wear you down until you’re on their side

Where’s the revolution

Come on people

You’re letting me down

Where’s the revolution

Come on people

You’re letting me down

The train is coming

The train is coming

The train is coming

The train is coming

So get on board

Get on board

Get on board

Get on board

The engine’s humming

The engine’s humming

The engine’s humming

The engine’s humming

So get on board

Get on board

Get on board

Get on board

Where’s the revolution

Come on people

You’re letting me down

Where’s the revolution

Come on people

You’re letting me down