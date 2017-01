Erre csesztem el több, mint egy hónapot 2016-ban

A lehető legközhelyesebb tevékenység az új év első napjaiban visszatekinteni a hátunk mögött esztendőre, számot vetni, mit is tettünk, miket éltünk át, és esetleg mit kéne máshogyan tenni a következő 365 napban, de viszonylag sokan élünk ezzel, köztük jómagam is. Néha nem is kell sokat gondolkodni, mert a Facebook elénk dobál emlékeket, vagy évösszegző vidiket, figyelmeztetve “életünk fontos eseményeire”. Tulajdonképpen egy FB-barátságos vidi – amelyben láttam, hányszor lájkolgattuk egymást a cimbimmel – adta az ötletet, hogy kicsit utánaszámoljak, mivel is töltöttem 2016-ot.

Mivel évek óta gyűjtöm statisztikai célzattal az adott esztendőben megnézett filmeket+sorozatokat, ez már eléggé adott volt, ehhez előkotortam letöltési előzményeimből, levelezésemből, e-book-olvasómból azt, hogy mennyit játszottam, olvastam, színházba jártam és elég megdöbbentő adatok jöttek ki.

Filmek (165 db): 330 óra

Sorozatok (24 évad): 240 óra

PC-játékok (9 db): Legalább 90 óra

Könyvek (8 db): 80 óra

Színház (7 db) 14 óra

Az óraszámok természetesen kerekítettek, egy megnézett filmre két órát, egy sorozatévadra tíz órát, egy végigvitt PC-játékra szintén 10 órát, egy könyvre átlagosan szintén 10 órát, míg egy színházi darabra két órát számoltam, vagyis összesen

753 órát töltöttem azzal, hogy dolgokat néztem

Ez 31 nap és 7 órát jelent, vagyis az évemből kerek egy hónapot vettek el.

Tanulságok:

Színházban alig jártam, vagyis ha 2017-et kell megterveznem, erre biztosan nagyobb energiákat kéne fektetnem

Lefekvés előtt inkább olvashatnék tévézés helyett, mert a listán található szar filmek nem a béna ízlésemnek, hanem a televíziónézési szokásaimnak köszönhetők

Alig van 10 film a megnézettek között, amikért igazán tudtam volna lelkesedni (a jobbakat itt gyűjtöttem)

Ha pontosan kiszámítanám, pontosan mennyit töltöttem ezen tevékenységeimmel, jóval nagyobb óraszámot kaphatnék, hiszen nincsenek a listán a félbehagyott filmek, sorozatok és egyéb tévéműsorok

Ha valaki kíváncsi arra, mit fejtenek fel tételesen a számok, emitt a teljes lista, hogy lehessen fikázni az ótvar gusztusomat:

