Emma Watson tüneményes lesz A szépség és a szörnyetegben

Ezt igazolja az élőszereplős feldolgozás új kedvcsinálója, amely eddig még nem látott pillanatokat is leleplez a filmből.

Még be sem mutatták, de már most dönti a rekordokat A Szépség és a Szörnyeteg

A decemberi nemzetközi előzetes óta nem hallatott magáról a Walt Disney soron következő élőszereplős szenzációja: A szépség és a szörnyeteg (Beuty and the Beast), mígnem aztán az óév utolsó napjaiban előbb felkerült a világhálóra egy Emma Watson énekléséből ízelítőt adó zenés részlet, majd most pedig egy új snitteket is leleplező tévészpot jelent meg, amelyben ismét a Belle-t alakító színésznő a legnagyszerűbb.

Az Érzelmek tengerében forgatókönyvéért Oscar-díjat nyert Bill Condon filmjében Watson oldalán a CG segítségével kidolgozott szörnyet Dan Stevens alakítja. A mellékszereplőket Luke Evans (Gaston), Ewan McGregor (Lumiére), Ian McKellen (Tik-Tak Úr), Josh Gad (Lefou), Stanley Tucci (Cadenza), Emma Thompson (Mrs. Potts), Kevin Kline (Maurice), Gugu Mbatha-Raw (Pamacs) és Audra McDonald (Ruhásszekrény) formálják meg.

A Disney feldolgozás-hullámának új installációjaként készülő A szépség és a szörnyeteg egy héttel az amerikai bemutató után: március 23-án fog megérkezni a magyar mozikba.