Már megint mindenki Bruce Willist akarja kinyírni

Ebben a szenzációs mashupban, melyben különböző akciófilmek ismerős szereplői törnek a jó öreg Bruce életére. Videó.

2013-ban bejárta az internetet az akciófilmek tucatjaiból összevágott Everybody Wants to Kill Bruce 1 (videó itt), amely pontosan arról szólt, amiről a címe árulkodik, azaz mindenki ki akarta csinálni benne Bruce Willist. Most, közel négy évvel később az első részt is alkotó francia filmes, Pierre-Alexandre Chauvat jóvoltából megérkezett a folytatás, amely ugyanolyan magas színvonalon szórakoztat, ráadásul kicsit hosszabb is, mint az előző.



Az Everybody Wants To Kill Bruce 2-ben Chauvat ismét briliáns vágások sorozataival kápráztat el bennünket, így történhet meg az, hogy még a koherens történetszerűséggel is rendelkező mashupban többek között Az ötödik elem, A Wall Street farkasa, az Égető bizonyíték, A Bourne-ultimátum, A közellenség, a Die Hard – Drágább, mint az életed, a Bosszúállók, A nagy Lebowski, a Looper – A jövő gyilkosa, a Ponyvaregény, a Vaskabátok, a Párbaj, a Mad Max: A harag útja és az Armageddon képsorai találkoznak egymással.

Everybody wants to kill Bruce 2 from Pierre-Alexandre Chauvat on Vimeo.