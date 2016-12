Ezek voltak 2016 legjobb filmes pucérkodásai

Filmes és sorozatos meztelenkedésnek nem voltunk híján idén sem, ezekből szemezgettünk.

#10 Daenerys (Emilia Clarke) a Trónok harcában

Valószínűleg senki nem fog meglepődni, de a HBO többször is képviselteti magát majd ezen a listán, hiszen, sorozataikban olyan gyakran látunk meztelen testeket, mint más alkotásokban bármi mást. Az első jelenet honnan is jöhetne, mint napjaink legkedveltebb kardos-baszós sorozatából, a Trónok harcából, amelynek idei negyedik részében “sokan ráfáznak Daenerys meztelenkedésére”, amikor felgyújtja a nagy pajtát a khalokkal együtt, ő pedig sértetlenül, ám pucéran kisétál onnan, imígyen:

#9 Vanessa (Morena Baccarin) a Deadpoolban

A Deadpool nemcsak eredetibb és humorosabb, de brutálisabb és botrányosabb is minden más képregény-adaptációnál. Ez az a szuperhősmozi, amire mindig is vártál – írtuk februári kritikánkban. És tényleg, a Deadpool tulajdonképpen egy rajongói film, amelyet egy rajongó rendezett egy másik rajongó főszereplésével, na meg számos ugyancsak rajongó stábtag közreműködésével. Ez meg is látszik a produkción, amely megsüvegelendően hű az alapanyaghoz. Végtelenül szarkasztikus, az öniróniával sem áll hadilábon és hihetetlenül meta, plusz van egy vicces kis montázs az elején, amelyben Vanessa (Morena Baccarin) és Wade Wilson (Ryan Reynolds) egymásnak esik:

#8 Gigi és Sarah (Bella Heathcote, Abbey Lee) a Neon démonban

A Neon démon rendezője, Nicolas Winding Refn a Drive-val nálam kultfilmes státuszba került, de ezzel a filmmel mindent megtett, hogy ne legyen több, egyszerű mezei trollnál. Ez a bizarr agymenés, amit vízió címén elénk spriccelt, s amelyben sok csillámmal, arannyal, strasszal és kontrasztos színekkel gyártott, megspékelve nekrofíliával, hullagyalázással, kannibalizmussal az idei év talán egyik legrosszabb filmje. Ha vizuálisan ki kell emelni belőle valamit, akkor az legyen Bella Heathcote és Abbey Lee zuhanyjelenete, tíz percben loopolva:

#7 Orgiajelenet a Westworldben

Ugyebár a Westworld primer története szerint azon felnőttek számára kiváló játszótér, akik lövöldözni és kufircolni akarnak, erre pedig az első évad ötödik része jól rá is erősít, hiszen ebben az epizódban ismertük meg az új bűntanya-várost, Pariah-t, ahol egy ötperces orgiajelenetet csodálhatunk meg. Óvnék viszont mindenkit azon prekoncepciójától, hogy a Westworld csak dugásról szól, mert az idei év egyik legjobb sorozatáról van szó.

#6 Bármi a Mellékhatásokban

A listánk következő eleme kakukktojás, nem egy rész egy jelenete, ellenben úgy nagyjából bármi, ami a The Girlfriend Experience című szériában történt nagyjából epizódról epizódra. Egy-egy hevesebb aktus, mondhatni, nem megy ritkaságszámba, minthogy a sorozat egy New York-i eszkortlány mindennapjai körül forog, azaz a szexjelenetek körülbelül mellékhatásként esnek meg benne. Ha nem láttad, érdemes.

#5 Devon Finestra (Olivia Wilde) a Bakelitben

A HBO nagy reményekkel, hangzatos nevekkel (Mick Jagger, Martin Scorsese) vezette fel hetvenes években játszódó, a zeneipar túlkapásaira felhúzott sorozatát, de a Bakelit olyan volt nekem, mint a Fellini-alkotásokon szocializálódott csajomnak bármelyik Marvel szuperhősfilm: látja a rengeteg kikacsintást és utalást, de nem érti, nem élvezi. Percenként jött egy hetvenes évek random zenekarára reflektáló utalás vagy poén és ettől kényelmetlenül éreztem magam. Scorsese hiába Scorsese, Mick Jagger pedig producerként hiába írt bele mindent, amire emlékszik a hetvenes évekből, sőt Olivia Wilde hiába vetkőzik tök pucérra, a sorozat túl van tolva és az évad végére kis fullad. De azért nézzük meg az idevonatkozó részt:

#4 Válótársak

A sorozat második évadában kicsit megtekerték a potmétereket, így történhetett meg az is, hogy Stohl Bucit láthattuk abban a dicsőséges jelenetben, amikor random szexpajti átugrik random szexrandira, és a tévétörténet olyan feledhetetlen cickópattogását vezették elő ők ketten, hogy a Trónok harca sírva könyörög a receptért.

#3 Gerda és Einar (Alicia Vikander és Eddie Redmayne) A dán lányban

A film ugyan nem róla szól, de Alicia Vikander olyat alakít a feleség szerepében, hogy azt tanítani kellene, ez a színészi teljesítménykülönbség pedig tökéletesen Gerdára irányítja a film fókuszát: a nej belső konfliktusát egyszeriben sokkal mélyebben megérti és átéli a minimális empátiával bíró néző, mint Einarét (a dán lányét), holott elméletben ő, az ő borzalmas belső kettészakadása lenne itt a történet magva. Ezt tetézi ez a szerelmeskedés is:

#2 Carol és Therese (Cate Blenchett és Rooney Mara) a Carolban

Therese, a huszonéves eladólány az ötvenes évek hidegháborús, ám így is lehetőségekkel teli Amerikájában – nem is tud a sok lehetőséggel mit kezdeni, sem munkája, sem fiúja nem lelkesíti túlzottan, hobbiból fotózgat, de leginkább csak lebeg a világban. Mígnem találkozik Carollal, aki idősebb is, céltudatosabb is nála, és szimpátiájuk ismerkedős vizitekben folytatódik. Első alkalommal eképpen:

#1 Virsliparti

És azt a filmet vágod, amiben egy gomba leszop egy retket? – kérdeztük októberben. A Virslipartiról van szó és nagyon bizarr szexről: