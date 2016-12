Még egy pár dolog, amiért iszonyúan fájdalmas Carrie Fisher elvesztése

Elmondása szerint az volt a kedvence a Star Wars-filmek forgatásán, amikor Harrison Forddal vitatkozniuk kellett. A páros között izzott a levegő, azt viszont Fisher csak pár hete vallotta meg hivatalosan, hogy a vásznon kívül is egymásba gabalyodtak.

Bár mindenki Leia hercegnőként ismeri, messze nem ennyiből állt a karrierje: amellett, hogy mintegy kilencven filmben szerepelt, íróként is elismerik, négy könyvet, három filmet és két színdarabot írt. Mi több, szövegdoktor is volt, több lapos, elrontott filmforgatókönyvet mentett meg a kukába kerüléstől. Ezek között olyan címek is szerepelnek, mint Spielberg Hookja, az Apáca show, a Nászok ásza vagy a Sakáltanya, de a legszebb mégiscsak az, hogy ő tette rendbe Az ifjú Indiana Jones kalandjai tévésorozat szkriptjét is – a sorozatot George Lucas jegyezte, és ő maga kérte fel Fishert a szövegdoktorkodásra.

Feltűnt a Jay és néma Bob visszavág című ökörségben, éspedig nem egyedül: Star Wars-beli tesója, Mark Hamill is ott volt, ami egyfelől óriási geek poén ebben a geek filmbe, másfelől mini szenzáció volt annak idején, ugyanis a ’83-as A Jedi visszatér után ez volt az első film, amelyben közösen szerepeltek. Ráadásul egyikük sem tudta, hogy a másik is benne lesz a moziban egészen a forgatás végéig.

Szívből gyűlölte a frizurát, amiről ismerjük. Az eredeti SW-trilógiában hordott hajat csak bagel-kontynak csúfolta, és több helyen elmondta, mennyire utálja az egészet. Persze csak miután lezárult a forgatás: a felvételek közben meg sem mukkant, attól tartott, hogy Lucas kirúgja, ha megemlíti a dolgot. Az ikonikus rabszolga-bikinit még ennél is jobban rühellte, mint elmondta, az alsó kemény műanyagból volt, így ha lefeküdt benne, akkor elállt a testétől, és Jabba

ellátott egészen Floridáig.

A bikinit egyébként nemrég árverésre bocsátották.

Elneveztek róla egy marihuánafajtát, miután akkori pasija próbálta kedvezményesen megvenni. Komolyra fordítva: Carrie Fishert, mint oly sok hírességet, fiatal korában elkapták a keménydrogok, A Birodalom visszavág alatt már nagy mennyiségben kokainozott – ám végül rászánta magát a változtatásra, és sikerült megfékeznie függőségét.

Ő lehetett volna Sarah Connor a ’84-es Terminátorban. Fishernek felajánlották a szerepet, de visszautasította, így azt végül Linda Hamilton játszotta el. De A kék lagúna női főszerepével is ez történt, az a szerep végül Brooke Shieldshez vándorolt.

Cameózott egyet a Sikoly 3-ban, a jelenetét ő maga írta.

Buldogja, Gary mindenhova elkísérte, Fisher még ahhoz is ragaszkodott, hogy vele tarthasson a talk show-kba, ahová meghívták.

Amikor a hetedik Star Wars-film, Az ébredő Erő a mozikba került, Ellen DeGeneres meghívta Fishert a műsorába. A dologból messze több lett, mint egy ezredik talkshow-interjú, Carrie Fisher rávette DeGenerest, hogy menjenek ki az utcára, és kezdjenek last minute jegyeket árulni a filmre.

Amikor a Disney megvette a Lucasfilmet, megragadta a hír lényegét, és így reagált: