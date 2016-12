Színésztársai is nagyon aggódnak Carrie Fisherért

És sorra küldik a jókívánságokat a Leia hercegnőként világhírűvé vált színésznőnek, akinek továbbra is súlyos az állapota.

Miként beszámoltunk róla, tegnap este egy repülőjáraton súlyos szívrohamot kapott Carrie Fisher, akit még a gépen újraélesztették, majd egy Los Angeles-i kórházba szállították, ahol azóta is az intenzív osztályon ápolják. Az állapotáról mindeddig nem érkezett új információ, így az egész világ csendben és a legrosszabbtól tartva várja a fejleményeket.

Az idén 60 éves színésznő hogyléte körül beállt csendet ezidáig csupán a rajongók és a Fisherrel a Csillagok háborúja epizódjaiban együtt játszó színészkollégái aggódó, illetve jókívánságokat küldő üzenetei törték meg. A Twitteren mostanáig Mark Hamill (Luke Skywalker), Gwendoline Christie (Phasma kapitány), kakukktojásként William Shatner (a Star Trek Kirk kapitánya), Warwick Davis (az ewok Wicket), Billy Dee Williams (Lando Calrissian) és Peter Mayhew (Chewbacca) az alábbi posztokkal üzentek a színésznőnek:

as if 2016 couldn't get any worse… sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) December 23, 2016

Mintha 2016 már nem lehetne még rosszabb… Minden szeretetünket Carrie Fishernek küldjük.

@carrieffisher The whole world is sending you so much love! Sending you the universes most powerful Force XXXXX❤❤❤ — Gwendoline Christie (@lovegwendoline) December 23, 2016

Az egész világ nagyon sok szeretetet küld neked, Carrie Fisher! Az univerzum minden Erejét küldöm neked.

I ask everyone to stop for a moment and send special thoughts to @carrieffisher. — William Shatner (@WilliamShatner) December 23, 2016

Kérek mindenkit, hogy álljon meg egy pillanatra és küldjön különleges gondolatokat Carrie Fishernek.

Sending love and well wishes to 'our Princess' @carrieffisher. The Force is strong with you… #YubNub x pic.twitter.com/TP1Z0msUjO — Warwick Davis (@WarwickADavis) December 23, 2016

Szeretetet küldök és jobbulást kívánok a Hercegnőnknek, Carrie Fishernek. Az Erő veled van.

Sending my love. Please recover @carrieffisher — Billy Dee Williams (@realbdw) December 24, 2016

Szeretetemet küldöm. Kérlek, gyógyulj meg, Carrie Fisher!

És végül a legjobb, amely kicsit a rajongókat is megnyugtathatja:

UPDATE: @carrieffisher is stable. So worried, glad to hear some positive news. — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) December 24, 2016