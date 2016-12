A 10 legjobb karácsonyi film, amit muszáj minden évben megnézni

Tudjuk le a kamu kört még itt az elején, miszerint karácsonykor beszélgessünk és pillogjunk egymásra párás szemmel, és ismerjük be, hogy igenis a karácsony nagy része programszinten két dologról szól: evésről és filmnézésről. Ideális esetben – ettől karácsony a karácsony – mindezt együtt csináljuk más emberekkel, még ideálisabb esetben ezeket az embereket még kedveljük is. Lássuk a minden évben kötelezően lepörgetendő klasszikusokat.

Hull a pelyhes

Na jó, rögtön egy kakukktojással kezdem. Ez a film igazából nem önjogán került erre a listára, inkább úgy, mint a minden évben tucatszám vetített karácsonyi vígjátékok képviselője. Állhatna itt helyette a Tapló Télapó, a Télapu, vagy bármely tetszőleges hasonló bolondokháza, a lényeg, hogy ünnepi díszlet legyen, és végtelen ökörködés, bénázás, és slapstick humor (amikor azon nevetsz, hogy valaki orra esik). A Hull a pelyhesben meg legalább ott van Schwarzenegger, ami, akárhogy nézem, minden filmhez hozzáad. Ha mást nem, némi nyolcvanas években nevelt izomtömeget.

Vetítik: Mozi+ – 12.24. 11:15

Bunyó karácsonyig

A magyarok olthatatlan Bud Spencer-imádatát szerencsére az ünnepek alatt is van mivel locsolgatni. A ’94-es Bunyó karácsonyig, melyben a két verekedős bácsi egy ellenségeskedő testvérpárt alakít, akiket anyukájuk próbál összehozni, ugyan messze nem a legnépszerűbb film a párostól, mégis, az ünnepi díszlet abszolút indokolja, hogy felkerüljön a listánkra. Ráadásul adott egy extra nosztalgiafaktor is: a film az utolsó, amelyben Bud Spencer és Terence Hill együtt szerepel. Karácsony második napján megy majd, vagy katt alant a videóra.

Vetítik: TV2 – 12.26. 21:20; Mozi+ – 12.27. 15:40

Ollókezű Edward

Ha nem is a karácsony jut először eszünkbe a filmről, de a díszletek karácsonyiak, ráadásul ez egy klassz film, tehát két indokunk is van a mozi újranézésére a karácsonyi szezonban. Johnny Depp még fiatal volt, hamvas és üde, ráadásul még a ripacsmirigyei sem működtek túl, így élete egyik legérzékenyebb alakítását nyújtja a szerencsétlen mutáns szerepében. Szívfacsaróan szép mozi, romantikázáshoz ideális. Ugyan egyik tévécsatorna sem tűzte műsorára idén karácsonykor, de bízom a kedves olvasóban, hogy pontosan tudja, hogy kell kikölcsönözni a videótékából. Vaaagy megnézheted egyből itt a cikkben is.

Karácsonyi lidércnyomás

Oké, hogy az előző is a lökött-zseniális Tim Burton mozija, de nyilvánvalóan a listán kell lennie ennek a filmnek is, mert egyszerűen muszáj. Egyrészt mert végre egy teljesen egyéni megközelítésű karácsonyi darab, sokkal kevesebb giccsel és sokkal több groteszk poénnal és teljesen egyedi fantáziavilággal, ami üdítő élmény az évnek ebben a szakában, amikor mindenkinek nyakába borult a cukorszirup. Ha ez nem lenne elég, a film stop-motion technikával készült, igazi bábokkal, ami szintén masszírozza kicsit a rajzfilmeken edződött agyadat. Szintén nem megy tévében, de szerencsére mindenre van megoldás, egyből itt a cikkben.

Sztárom a párom

Julia Roberts munkásságának nagy részében elsősorban a mosolya és a szépsége volt, ami eladta a filmjeit, csak nagyjából az Erin Brockovich környékén kezdett el igazán színészkedni, de nála valahogy ez az eszköztelenség sosem volt zavaró – Julia Roberts mosolyog és hirtelen minden rendben lesz. Nos, a Sztárom a párom is ez a fajta film, Roberts nem csinál benne különösebben semmit, csak két órán keresztül szép, ráadásul partnere Hugh Grant a filmben, aki meg szintén annyival járul hozzá a filmművészethez, hogy olyan utánozhatatlanul kerek szemei vannak, amelyekkel ráadásul nagyon tud úgy nézni, mint egy kiskutya. Ebben a filmben nem is csinál mást, és ez így pont elég is. Igazi tündéri romantikus limonádé, ráadásul kikerülni is szinte lehetetlen, karácsony összes napján adja a tévé. A legkirályabb jelenet felkészülésképpen alant.

Vetítik: Viasat3 – 12.24. 18:40; 12.25. 12:20; ATV – 12.25. 19:15; 12.26. 12:50;

Drágán add az életed!

Bohóckodunk itt mindenféle rénszarvasos-mikulásos marhaságokkal, amikor a világ legmenőbb karácsonyi filmjét is nézhetnénk… Ráadásul Bruce Willisszel! Ki ne akarna vele karácsonyozni?! Na, ugye. Szóval ha esetleg te sem emlékszel semmi másra a Die hardból, mint Willis koszos atlétájára, és a görbe cigire, akkor hadd frissítsem fel az emlékezeted, a filmtörténet egyik leglazább akciómozija bizony karácsonyi díszletek között játszódik. A terroristabanda ugyanis, aki ellen a Bruce alakította John McClane harcol a filmben, éppen a karácsonyi partit szemelte ki arra, hogy megrohamozza a céget, és túszul ejtse a dolgozókat, köztük McClane nejét. Aki aztán ezen egy egész kicsit berág, és indulhat a buli. Sajnos valamely érthetetlen okból a tévében csak januárban lesz, így ha karácsonykor néznéd, akkor irány a webboltok, avagy itt a cikkben is indulhat a menet.

Charlie és a csokigyár

Ez most egy ilyen lista, itt egy harmadik Tim Burton-film is, de hát ha egyszer a fura édességgyáros története megunhatatlan! A klasszikus mese 2005-ös feldolgozása vicces is, megható is, cuki is, szóval mindenkinek ad valamit, a felnőttek elheherészhetnek Johnny Depp alakításán Willy Wonka szerepében, a gyerekek meg, főleg a kisebbek, egész biztoan elővezetnek majd valami karácsonyi videóra érdemes tánci-táncit az umpalumpák dalára. Ezt a verziót az AXN vetíti az ünnep minkét estéjén, a klasszikus ’71-es változatot az ismert webtékákban biztosan megtalálod. Azért ha diétázol – ne tedd! – ne most nézd meg a filmet.

Vetítik: AXN – 12.25. 20:00; 12.26. 18:00

Csillagpor

Szintén egy klasszikus, amit érdemes ilyenkor műsorra tűzni az emberi formát öltött hullócsillagról Claire Danes főszereplésével. Igazi tündérmese ez, van benne lovagi erény, gonosz boszorkány, simlis herceg, ráadásul mindeni nagyon kosztümös és mindenkinek a hullócsillagra fáj a foga. Kihagyhatatlan darab, karácsonykor ugyan nem, a két ünnep között azonban lesz a tévében.

Vetítik: TV2 – 12.27. 08:40

Reszkessetek, betörők!

Az RTL nem kispályázik, szenteste délutánra leigazolta a Jégvarázst, estére a Téli mese című mesefilmet, a kettő közé pedig beékeli az elmaradhatatlan ökörködést Kevinnel és a két balfék betörővel – és ha valakinek még hiányérzete lenne, a második és harmadik rész is műsorra kerül az ünnepek alatt. Kell még magyarázni? Otthon felejtett rosszgyerek, két fergetegesen szerencsétlen betörő, és válogatott kínzások és trükkök, hogy Kevin kívül tartsa a két betolakodót. Nem történhet meg, hogy ne kerüljön műsorra, ezt az RTL egy életre megtanulta annak idején 2013-ban, azóta pedig minden évben meg is lovagolják a geget, az idei különösen jól sikerült, naná, benne van Anger Zsolt és Thuróczy Szabolcs.

Vetítik: RTL Klub – 12.24. 20:30; 12.25. 11:05; 2. rész 12.25. 20:50; 3. rész 12.26. 20:40

Igazából szerelem

Ugyan idén valami felfoghatatlan okból nem kerül egyetlen tévécsatorna műsorára sem, amit egyébként továbbra sem tudok feldolgozni, de azért abban megegyezhetünk, hogy teljességgel elképzelhetetlen az ünnep a seggriszáló Hugh Grant és a trágár Bill Nighy, de főleg a filmtörténet legcukibb gyerekszínésze, a kis Sam nélkül, aki konkrétan Ringóvá változik vágyának tárgya, Joanna meghódításáért. Ez a film egyszerűen tökéletes, borzasztóan érzelmes, miközben még épp nem nyálas, haláli humora van, miközben az itt-ott meghagyott karcos, szomorú, keserédes történetszálak megóvják a szentimentálissá válástól. Netflixen fenn a film, illetve a szokásos módokon is elérhető, de, mivel nekem személyes ügyem, hogy ezt a filmet mindenképpen láthassa mindenki karácsonykor, így itt a cikkben is nézheted.