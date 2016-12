Brutális számmal tért vissza a Nine Inch Nails

3 év után egy elképesztően zúzós nótával jelentkeztek Trent Reznorék, akiknek ez az első kislemezük a vadiúj korongjukról. Videó.

A 2013-as Hesitation Marks című stúdióalbum utáni kreatív szünetet és turnézgatást követően a tengerentúlon a ma kerül a boltokba a Nine Inch Nails új korongja: a Not the Actual Events, amely azonban nem nagylemez, hanem EP (extended play = középlemez).

A mindössze 5 számot tartalmazó korongról elsőként a lent hallható Burning Bright című számot adta ki a rockbanda, melynek történetében két szempontból is mérföldkő az új EP: egyfelől azért, mert az 1992-es Broken után ez fennállásuk második középlemeze, másfelől pedig azért, mert a 2005-ig visszanyúló alkalmi együttműködések után ez az első NIN-produktum, amely már hivatalosan is a zenekar tagjaként tünteti fel Atticus Rosst.

A Nine Inch Nails tehát immár nem kvartett többé, hiszen Trent Reznor (dalszöveg/ének/gitár), Robin Finck (gitár/vokál/szintetizátor), Alessandro Cortini (basszusgitár/vokál/szintetizátor), Ilan Rubin (dobok) mellé Ross (programozás/dalszöveg) csatlakozott.