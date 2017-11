A londoni polgármester Twitteren jelentette be, hogy új családtag érkezett hozzájuk. Sadiq Khan egy képet is mutatott új kutyájáról, aki a Luna Khan nevet kapta.

Mutatjuk is a képet:

Saadiya and I are very excited to announce a new addition to the family…

…meet Luna Khan! pic.twitter.com/1Hp8g0J6Bh

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 2017. november 26.