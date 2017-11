Azt hitte, megmurdelt a nyúl, rendőrt hívott, aztán jött a meglepetés

Melbourne-ben esett meg a csúf eset, mely során egy ifjú hölgyet megcsalt a saját szeme.

Pár napja esett meg az alábbi eset Ausztráliában, Melbourne egyik boltjában, vagyis annak kirakatában. Egy állatbolt üvegén keresztül szúrta ki az arra sétáló, 18 éves Karlee, hogy egy nyúl a hátán fekszik megmerevedett tagokkal.

Bement az üzletbe reklamálni, hogy mégis milyen dolog halott nyulat hagyni a kirakatban, de előtte az állatvédőket is kihívta, sőt csakhamar a városi felügyelők is a helyszínre érkeztek a Daily Mail szerint. A lány szerint úgy tűnt, az állat nem lélegzik és vöröses volt a szeme is. A bolt egyik alkalmazottja aztán közölte:

az állat nem döglött meg, csupán mélyen alszik.

Kiderült, hogy az alkalmazottak minden reggel kiganézzák az állatokat és megnézik, egészségesek-e. A nyúllal is ez történt, nem is volt vele semmi rendkívüli, csak bebólintott az abraktól. A városi felügyelők is megtekintették a tett helyszínét, kétszer is, de nem leltek nyúldögöt. Sőt másodszorra mindegyik nyúl ébren és jó állapotban volt.

