Elítélték a pozsonyi kakifantomot

Martin M.-et nyolc hónap, 14 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a Pozsony IV. Járásbíróság csütörtökön garázdaság miatt – írja a felvidéki Új Szó. A lap szerint a szexológiai gyógykezelésre is ítélt férfit csak kakifantomként emlegette a sajtó, mert

2015-ben több nőt ürülékkel kent össze vagy levizelt a szlovák fővárosban.

Az adott év novemberében vették őt őrizetbe Pozsony Károlyfalu (Karlova Ves) városrészében. A vádlott ittas volt és ürülék volt a ruháján. Akkor beismerő vallomást tett, amit később visszavont.

M.-et első fokon felmentették, mert az ügyészség nem tudta bizonyítani, hogy valóban a vádlott követte el a széklettámadásokat. A lap hozzáteszi, M. apja komoly pozíciót tölt be a hadügyminisztériumban. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész fellebbezett, majd a Kerületi Bíróság elrendelte az ügy újratárgyalását, ez történt meg most. Ez az ítélet sem jogerős, az ügyész és a vádlott is fellebbezett.

(Kiemelt kép: 24.hu/ Neményi Márton; a kép illusztráció)