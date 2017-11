Donald Trumpnak hálálkodtak a kosaras bolti szarkák

Donald Trump közbenjárásáért hálálkodott az a három amerikai kosárlabdázó, akiket Kínában börtönbe zártak volna bolti lopásért.

A Kaliforniai Egyetem csapatában játszó sportolókat november 8-án, a meccsük előtt tartóztatták le Sanghajban, miután drága napszemüvegeket akartak ellopni egy exkluzív bevásárlóközpontból. Kedden utazhattak haza Los Angelesbe.

Az amerikai elnök korábban azon tűnődött, vajon hálásak lesznek-e neki a sportolók. Ezt írta Twitter-oldalára:

Do you think the three UCLA Basketball Players will say thank you President Trump? They were headed for 10 years in jail!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2017