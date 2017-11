Járóka Líviát jelölték az Európai Parlament alelnökének

Pelczné Gáll Ildikó helyét töltheti be.

Az Európai Néppárt Járóka Líviát, a Fidesz EP-képviselőjét jelölte az Európai Parlament egyik megüresedett alelnöki posztjára. A néppárti frakció egyhangúlag támogatta a jelölésre vonatkozó ajánlást.

Járóka Lívia Pelczné Gáll Ildikó szeptember elején megüresedett EP-képviselői helyét tölti be, őt ugyanis az Európai Számvevőszék tagjának nevezték ki. Most a távozásával megüresedett alelnöki tisztséget is Járóka töltheti be. Az alelnöki posztról szerdán dönt az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. (MTI)