Hatalmasat zakózott a homokcsapdában a japán miniszterelnök

Donald Trumppal ment el golfozni Abe Sindzó, de ordas esés lett a vége.

Nemrég Japánban járt Donald Trump amerikai elnök, és ha már ott volt, élt kedvenc sportjával, a golffal. Be is vonta Abe Sindzó újraválasztott japán miniszterelnököt, rendben el is játszogattak, amit egy drónról vagy helikopterről a TV Tokyo is rögzített. Abe egyik labdája egy bunkerbe, azaz homokcsapdába esett, ennek mélyéről ütötte ki.

Aztán a BBC News szerint beütött a krach: miközben kifelé kecmergett a csapdából, az utolsó lépésnél, a peremen elvesztette az egyensúlyát, és valami ordenáré nagyot bucskázott visszafelé. Baja nem lett. Trump nem volt ott, de ha ott lett volna, biztosan nagyon röhög.

(Kiemelt kép: YouTube/ BBC News/ TV Tokyo)