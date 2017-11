Mindkét Bush elnök ki van akadva Donald Trumpra

Ifjabb és idősebb George Bush egyetért abban, hogy Trump nem alkalmas az Egyesült Államok vezetésére.

Az már régóta köztudott, hogy elvbarátság ide vagy oda (hiszen mindkét korábbi elnök, George H. W. Bush és fia George W. Bush is republikánus színekben nyert választást, akárcsak Donald Trump) nem kifejezetten rajonganak az Egyesült Államok jelenlegi vezetőjének eddig mutatott munkásságáért, de hamarosan érkező könyvükből az is kiderül, hogy egyenesen elítélik azt.

A The Last Republicans (Az utolsó republikánusok) című kötet november 14-én jelenik meg és elsősorban apa, illetve fia kapcsolatát vizsgálja, természetesen elnökségük tükrében, de aktuálpolitikai kitekintést is tartalmaz.

A könyv címe egyébként a fiatalabbik Bush 2016-os nyilatkozatára utal, amikor kifejtette,

Szomorú vagyok, hogy én leszek az utolsó republikánus elnök.

Ekkor nem a pesszimzmus mondatta ezt Bush-sal, mert félt, Hillary Clinton nyeri a választást, hanem Mark K. Updegrove újságíró szerint egészen más. A könyv szerzője a CNN-nek azt nyilatkozta:

Trump képvisel mindent, ami a Bush-család nem.

A könyvből az is kiderül, az idősebb Bush is osztja fia véleményét, ugyanis 2016-ban maga is Clintonra szavazott. Ifjabb Bush pedig tovább ment:

Ennek a fickónak lövése sincs, mit jelent amerikai elnöknek lenni.

Az idősebb Bush konklúziója pedig már igazán személyes:

Utálom ezt a figurát.

Kiemelt kép: Christian Petersen/Getty Images/AFP