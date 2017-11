20 év börtön kaphat, mert Twitteren ekézte a zimbabwei elnököt

A Buzzfeed News újságírójának testvére természetesen tiltakozik és megalapozatlannak nevezte a vádakat. A nőt egy razzia során pénteken vitték el a rendőrök, és ügyvédje azzal védekezik, hogy védence nem tweetelt február óta.

ZRP have finally charged @Martha_ODonovan accusing her of being @matigary & insulting Mugabe. Really?? #FreeMartha #ArrestUsAll pic.twitter.com/CSNvyFs5xz

— #FreeMartha (@ComradeFatsooo) November 3, 2017