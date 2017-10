Péntek délután a megszavazta Katalónia függetlenségét a katalán parlament. Katalán Köztársaság kikiáltása után a katalán parlamentben elénekelték Katalónia függetlenségi dalát, az utcán pedig népünnepély kezdődött.

Mindez videón:

After ages of discrimination, Catalonia finally separates from Spain. The faces after declaration so priceless pic.twitter.com/6km8Bf0SMJ

— Kenya West© (@KinyanBoy) October 27, 2017