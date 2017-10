Obama, Bush és Clinton találtak egy közös ügyet maguknak

Az Egyesült Államok öt korábbi elnöke együtt jelent meg egy jótékonysági koncerten. Trump csak videóüzenetet küldött.

Texasban adománygyűjtő koncertet szerveztek a hurrikánkárosultak megsegítésére. A még élő elnökök, Jimmy Carter, Bill Clinton, az idősebb és a fiatalabb Bush, valamint Barack Obama közösen léptek színpadra, bizonyítva, hogy nehéz időkben képesek félretenni a politikai különbségeket. Ilyesmire utoljára 2013-ban volt példa, akkor még a hivatalban lévő Obama irodájában találkoztak.

Donald Trump személyesen nem volt jelen a koncerten, de egy meglepően visszafogott videóüzenetben azért ő is felszólalt. Szokásával ellentétben, ezúttal nem esett neki egyik elődjének sem, sőt, “Amerika legkiválóbb közszolgáinak” nevezte őket. Cserébe a többiek is hanyagolták a kritikát, és nem hozták szóba Trumpot, inkább nemzeti egységre hívtak föl. Az este során Lady Gaga, Sam Moore, és a soul legenda, Yolanda Adams is énekelt. A jótékonysági koncertnek az idősebb Bush elnöki könyvtára adott otthont. Ő volt az egyetlen, aki beszédet nem mondott, de 93 évesen is ott volt a színpadon kerekesszékében, és mosolygott a közönségre.