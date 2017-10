Exit poll: újrázhat a szlovén Insta-államfő

A kilenc jelölt közül toronymagasan Borut Pahor a legnépszerűbb a vasárnapi választáson.

A hivatalban lévő államfő nagy valószínűséggel már az első fordulóban megnyerte a vasárnap rendezett elnökválasztást Szlovéniában, Borut Pahor a szavazatok 56,2 százalékát kapta a szlovén közszolgálati televízió megrendelésére készült felmérés szerint.

Kilenc jelölt indult az államfői tisztségért. A felmérések korábban is az 54 éves Borut Pahort, a 2012 óta hivatalban lévő államfőt mutatták ki legesélyesebbnek. Pahor végzettségét tekintve politológus, de korábban férfi modellként is tevékenykedett. Fotogén külsejét államfőként is kihasználja, szinte naponta tesz fel fotót önmagáról az Instagramra.

Pahor több ciklusban volt parlamenti képviselő, majd 2000 és 2008 között európai parlamenti képviselőként dolgozott, 2008-tól 2012-ig pedig miniszterelnök volt.

A második legnépszerűbb a szintén függetlenként induló baloldali Marjan Sarec, Kamnik város polgármestere volt, de ő messze Pahor mögött állt, korábbi felmérések szerint a szlovén választók 21,2 százaléka támogatta. A 39 éves Marjan Sarec karrierjét újságíróként kezdte, majd később komikusként szerzett hírnevet. 2010-ben hagyott fel ezzel a foglalkozással, miután saját regionális pártja, a Marjan Sarec Pártja (LMS) színeiben megválasztották polgármesternek.

Indult még Ljudmila Novak az ellenzéki Új Szlovénia (NSI) jelöltjeként, továbbá Maja Makovec Brencic oktatási miniszter a Miro Cerar miniszterelnök vezette Modern Közép Párt (SMC) jelöltjeként. A parlamenten kívüli pártok közül Suzana Lara Krausea a Szlovén Néppárt (SLS), valamint Andrej Sisko az Egyesült Szlovén Mozgalom színeiben mérette meg magát.

Független jelöltként Angelca Likovic nyugalmazott tanárnő, a konzervatív Családért és a Gyermekekért Egyesület jelöltje és Boris Popovic koperi polgármester indult. (MTI)