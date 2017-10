Pénzérmét dobott az utasszállító hajtóművébe a kínai nagyi, a szerencsés utazásért

A kínai hatóságok őrizetbe vettek egy 76 éves nőt, aki a szerdai felszállás előtt szerencsehozó pénzérmét dobott egy repülőgép hajtóművébe, hogy biztonságos legyen az utazás – jelentette a helyi sajtó. A csak Fang néven említett nő éppen az Anqing város repülőteréről induló gépre szállt fel, amikor utastársainak feltűnt, hogy valamit belehajított a hajtóműbe.

A légitársaság munkatársai gyorsan kivizsgálták, mi történhetett, és a hajtómű közelében pénzérmét találtak a földön. Ezek után azonnal lefújták a felszállás, majd szerelők szépen elkezdték szétszedni a hajtóművet, hogy elvégezzenek egy biztonsági ellenőrzést.

A gép végül csak másnap délelőtt tíz órakor tudott elindulni. A helyi sajtóban megjelent hírek szerint Fang azon a gépen nem volt rajta, mert a helyi rendőrség őrizetbe vette az eset miatt. Azt nem közölték, hogy vádat emeltek-e ellene.

Az külön szép, hogy az érintett légitársaság neve az, hogy Lucky Air, azaz szerencsés légitársaság.

Pár hónapon belül ez már a második eset, hogy egy kínai nagymama a hajtóműbe dobott pénzzel akarta elérni, hogy szerencsés legyen az útja. Júniusban egy 80 éves nő játszotta el ugyanezt a sanghaji Pudong repülőtéren, öt órás késést okozva. Őt szintén őrizetbe vették a hatóságok.

China Southern Flight 380 was delayed at Shanghai Pudong Int'l Airport on Tues after an elderly woman threw coins into the engine for luck.. pic.twitter.com/wSSWJg9bcE

— Flight (@flightorg) 2017. június 27.