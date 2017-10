Trump egy „rohadt hazudozó”

„Egy rohadt hazudozó.” Így jellemezte Donald Trump amerikai elnököt egy Irakban elesett amerikai katona édesapja, miután az államfő kijelentette, hogy minden gyászoló katonacsaládot felhívott, hogy személyesen nyilvánítsa ki részvétét a veszteségük miatt.

Euvince Brooks a Washington Post szerdán megjelent cikkében elmondta: Trump nem vette fel vele a kapcsolatot, és nem hallott felőle azóta, hogy 30 éves fiát, Roshain E. Brooks őrmestert augusztus 13-án megölték a közel-keleti országban. Brooks elmondta: a lányát kérte meg arra, tanítsa meg neki, hogyan kell használni a Twittert, hogy Trump kedvenc kommunikációs csatornáján keresztül közölhesse vele, hogy hazudozó. „Ismered az érzést, amikor valaki hazugságokat terjeszt, és harcolni akarsz? Így éreztem magam” – jelentette ki a gyászoló apa.

Trump egy keddi rádiós interjúban jelentette ki, hogy, Barack Obama előző amerikai elnökkel ellentétben ő minden elesett katona családját megkereste. „Legjobb tudomásom szerint, azt hiszem, minden családot felhívtam” – jelentette ki Trump a Fox rádiónak adott interjújában.

Az elesett katonák családjainak szóló elnöki részvétnyilvánító telefonok kérdése egy hétfői sajtótájékoztató után került az amerikai politikai élet középpontjába. Trump – szokásához híven – hatalmas vihart kavart, amikor kijelentette, hogy „Obama és más elnökök, a többségük nem telefonált, sokuk nem telefonált” az áldozatok hozzátartozóinak, és „néhány elnök nem csinált semmit”.

Trump azután jelentette ki, hogy Obama nem fejezte ki részvétét az elesett katonák rokonainak, hogy újságírók arról kérdezték, miért nem mondott semmit arról a két héttel korábban, Nigerben történt támadásról, amiben négy amerikai katona vesztette életét. Később kiderült, a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársai közvetlenül a támadás után készítettek egy közleményt, amiben az elnök és felesége a részvétét fejezi ki a halott katonák családjainak. A közleményt azonban soha nem hozták nyilvánosságra – írta a Politico.

Az elnök kijelentése hatalmas felzúdulást váltott ki. A hétfői sajtótájékoztató után Obama egykori munkatársai dühös támadásokat intéztek Trump ellen.

Trump végül kedden telefonált a Nigerben elesett katonák gyászoló rokonainak, de azt is sikerült úgy intéznie, hogy azzal csak még nagyobbá tette a botrányt. Az egyik özveggyel – aki éppen úton volt, hogy fogadja férje holttestét – ugyanis közölte, hogy a férfi „tudta mire vállalkozott”, amikor katona lett, hozzátéve, hogy halála „így is fájdalmas”.

Erről először egy demokrata képviselőnő számolt be, aki éppen együtt utazott La David Johnson őrmester özvegyével, amikor Trump felhívta. Frederica Wilson később közölte, hogy a beszélgetés legrosszabb része az volt, amikor az özvegy a hívás után közölte vele, hogy Trump még csak a nevét sem tudta a férjének. Wilson kijelentette:

Trump később azzal vádolta meg a képviselőnőt, hogy kitaláció amit állít. Ezután az elesett katona egyik rokona, aki a saját gyerekeként nevelte fel a férfit kisgyerek kora óta, az AP amerikai hírügynökségnek és a Washington Postnak nyilatkozva megerősítette, hogy a képviselőnő beszámolója helytálló.

Az elnök azonban még később is kiállt amellett, hogy nem tette a neki tulajdonított, érzéketlen kijelentést, közölve, hogy „nagyon kellemes beszélgetésem volt a nővel, a feleséggel, aki kedves nőnek hangzott”. Amire Wilson azzal válaszolt egy Trumpnak címzett Twitter-üzenetben, hogy „Myeshia Johnson. Ez az ő neve, Mr Trump. Nem „a nő”, és „a feleség”.

I still stand by my account of the call b/t @realDonaldTrump and Myeshia Johnson. That is her name, Mr. Trump. Not “the woman” or “the wife”

— Rep Frederica Wilson (@RepWilson) 2017. október 18.