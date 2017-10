Kerítésugró miatt zárták le a Fehér Házat

Egy férfi átpattant a Fehér Ház kerítésén, de a biztonsági szolgálat, a Secret Service elkapta őt – írja a Sun. Az eset miatt lezárták a Fehér Házat, ahol az elnök irodája is található. A férfit elvitték, őrizetbe vették. Az eset a déli oldalon történt helyi idő szerint reggel fél 10-kor.

ALERT: UD Officers responding to an individual who jumped over the concrete barrier along E ST. @WhiteHouse south fence line closed.

— U.S. Secret Service (@SecretService) October 17, 2017